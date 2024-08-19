Як переглянути е-лікарняний на сайті ПФУ

Завдяки сучасним технологіям, контроль над своїми лікарняними став ще зручнішим. Тепер кожен застрахований громадянин може самостійно перевірити статус свого електронного лікарняного на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це пише NV.ua.

Як це зробити:

Авторизація: Зайдіть до свого особистого кабінету на порталі ПФУ за допомогою електронного підпису або BankID. Розділ "Тимчасова втрата працездатності": Знайдіть цей розділ у лівому меню. Перегляд лікарняного: У розділі "Мої листки непрацездатності" ви знайдете детальну інформацію про свій лікарняний, включаючи його статус та період дії.

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Чому це зручно?

Ви завжди будете в курсі статусу свого лікарняного. Не потрібно звертатися до лікарні чи роботодавця для отримання інформації. Весь процес проходження лікарняного є прозорим і доступним для контролю.

Важливо знати:

Лікарняний формується автоматично на підставі медичного висновку, який створює лікар. Після закінчення періоду непрацездатності лікарняний набуває статусу "Готовий до сплати", і роботодавець може розрахувати виплати.

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