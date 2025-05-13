Как работает электронный кабинет ВЛК: объяснение Минобороны

С 1 апреля в Украине официально был введен электронный кабинет военно-врачебной комиссии (ВЛК), в котором выводы врачей теперь оформляются в цифровом формате. Это новшество позволит военнообязанным избежать личного посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом сообщается в сообщении заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко. Электронная система предусматривает автоматическую передачу медицинских выводов в государственный реестр "Оберег", а также их доступность через платформу "Резерв+". Таким образом, процедура становится более простой, прозрачной и менее обременительной для граждан.

"На сегодняшний день в электронной системе уже зарегистрировано более 12 тысяч членов ВЛК, которые за месяц совершили более 100 тысяч операций в новых кабинетах. Это свидетельствует об эффективности и готовности системы к дальнейшему расширению", – отметила она.

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Черногоренко подчеркнула, что во время работы врачи не будут иметь доступ к персональной информации пациентов. Это важный шаг в направлении снижения коррупционных рисков и конфиденциальности.

Кроме того, цифровой формат значительно упрощает процесс военнообязанных, экономит время и уменьшает количество бюрократических процедур.

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