Українська
Лайфхаки

Как работать на ПК без мышки: самые полезные "горячие клавиши", о которых следует знать каждому пользователю

Игорь Романько

Полезные горячие клавиши для работы с ПК

Для эффективной работы за компьютером, умение пользоваться комбинациями клавиш очень важно. Ниже приведено несколько комбинаций клавиш, которые могут пригодиться при использовании различных приложений и сервисов.

Читайте также: Как очистить дисплей ноутбука, не повредив его

  • Ctrl+L или ALT+D или F6 - переход к адресной строке и выделение его содержимого;
  • Ctrl+K или Ctrl+E – переход к адресной строке и ввод поискового запроса по умолчанию;
  • Ctrl+Enter - добавление префикса "www" и суффикса ".com" в адресную строку;
  • Ctrl+T – открытие новой вкладки;
  • Ctrl+N – открытие нового окна;
  • Ctrl+Shift+T - восстановление последней закрытой вкладки;
  • Ctrl+Shift+N – открытие нового частного окна;
  • Shift+Esc – открытие диспетчера задач;
  • Ctrl+Tab или Ctrl+PageDown - переход к следующей вкладке;
  • Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+PageUp - переход к предыдущей вкладке;
  • Ctrl+1, ..., Ctrl+8 - переключение между первыми восемью вкладками;
  • Ctrl+9 – переключение на последнюю вкладку;
  • Backspace или Alt+стрелка влево – переход на предыдущую страницу в истории вкладки;
  • Shift+Backspace или Alt+стрелка вправо – переход на следующую страницу в истории вкладки;
  • Shift+Alt+T – переход к панели инструментов; перемещение стрелками и выбор кнопки нажатием Enter;
  • Ctrl+J – открытие вкладки всех загрузок;
  • Ctrl+Shift+J – открытие инструментов разработчика;
  • Ctrl+W или Ctrl+F4 - закрытие активной вкладки или всплывающего окна;
  • Ctrl+R или F5 – обновление открытой вкладки;
  • Ctrl+H – открытие вкладки истории;
  • Ctrl+Shift+Delete – очистка истории;
  • Ctrl+F или Ctrl+G – поиск текста на странице;
  • Ctrl+U – просмотр HTML-кода страницы;
  • Ctrl+O – открытие файла;
  • Ctrl+S – сохранение текущей страницы;
  • Ctrl+P – печать текущей страницы;
  • Ctrl+D - добавление в закладки;
  • Ctrl+Shift+B – открытие менеджера закладок;
  • Alt+Home – переход на домашнюю страницу;
  • Ctrl++ или Ctrl+- – увеличение или уменьшение масштаба отображения;
  • Ctrl+0 – восстановление масштаба отображения до 100%;
  • F11 – переход в полноэкранный режим.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Лайфхаки