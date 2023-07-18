Как работать на ПК без мышки: самые полезные "горячие клавиши", о которых следует знать каждому пользователю
Полезные горячие клавиши для работы с ПК
Для эффективной работы за компьютером, умение пользоваться комбинациями клавиш очень важно. Ниже приведено несколько комбинаций клавиш, которые могут пригодиться при использовании различных приложений и сервисов.
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- Ctrl+L или ALT+D или F6 - переход к адресной строке и выделение его содержимого;
- Ctrl+K или Ctrl+E – переход к адресной строке и ввод поискового запроса по умолчанию;
- Ctrl+Enter - добавление префикса "www" и суффикса ".com" в адресную строку;
- Ctrl+T – открытие новой вкладки;
- Ctrl+N – открытие нового окна;
- Ctrl+Shift+T - восстановление последней закрытой вкладки;
- Ctrl+Shift+N – открытие нового частного окна;
- Shift+Esc – открытие диспетчера задач;
- Ctrl+Tab или Ctrl+PageDown - переход к следующей вкладке;
- Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+PageUp - переход к предыдущей вкладке;
- Ctrl+1, ..., Ctrl+8 - переключение между первыми восемью вкладками;
- Ctrl+9 – переключение на последнюю вкладку;
- Backspace или Alt+стрелка влево – переход на предыдущую страницу в истории вкладки;
- Shift+Backspace или Alt+стрелка вправо – переход на следующую страницу в истории вкладки;
- Shift+Alt+T – переход к панели инструментов; перемещение стрелками и выбор кнопки нажатием Enter;
- Ctrl+J – открытие вкладки всех загрузок;
- Ctrl+Shift+J – открытие инструментов разработчика;
- Ctrl+W или Ctrl+F4 - закрытие активной вкладки или всплывающего окна;
- Ctrl+R или F5 – обновление открытой вкладки;
- Ctrl+H – открытие вкладки истории;
- Ctrl+Shift+Delete – очистка истории;
- Ctrl+F или Ctrl+G – поиск текста на странице;
- Ctrl+U – просмотр HTML-кода страницы;
- Ctrl+O – открытие файла;
- Ctrl+S – сохранение текущей страницы;
- Ctrl+P – печать текущей страницы;
- Ctrl+D - добавление в закладки;
- Ctrl+Shift+B – открытие менеджера закладок;
- Alt+Home – переход на домашнюю страницу;
- Ctrl++ или Ctrl+- – увеличение или уменьшение масштаба отображения;
- Ctrl+0 – восстановление масштаба отображения до 100%;
- F11 – переход в полноэкранный режим.
Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.
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