Как самостоятельно почистить стиральную машину: инструкция

Стиральная машина – один из важнейших бытовых приборов в нашем быту, и ее эффективность зависит от правильного ухода и очистки.

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Влажная среда внутри стиральной машины может способствовать развитию плесени, а загрязнение из белья может скапливаться в его внутренней системе. Поэтому регулярная очистка является важной частью ухода за этой техникой, пишет Телеграф.

Профессионалы обычно используют специальные химические средства для очистки стиральных машин. Однако существуют способы очищения, которые можно применять самостоятельно с использованием доступных ингредиентов.

Шаг №1: Начните с протирки дверцы стиральной машины и резиновым уплотнителем средством для мытья посуды, разведенным в слабом растворе воды. Для труднодоступных мест в резиновом уплотнителе можно использовать старую зубную щетку. Шаг №2: Соедините 1/4 стакана соды с похожим количеством воды, а затем добавьте 2 стакана уксуса. С полученной пастой тщательно натрите лоток для стирального порошка. Для дополнительной очистки можно использовать старую зубную щетку. Шаг №3: Залейте 2 стакана уксуса в барабан стиральной машины и запустите короткую программу стирки при температуре 40-60 °C. После завершения программы рекомендуется выполнить дополнительный цикл полоскания.

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