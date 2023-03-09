Как Сатурн в Рыбах повлияет на каждый знак зодиака: Весы – Рыбы

В астрологии Сатурн является планетой жесткой любви, упорной работы и крайне необходимой проверки реальности. Его авторитетное космическое присутствие помогает всем знакам зодиака научиться преодолевать препятствия, укреплять свои границы и становиться сильнее благодаря их борьбе.

В последующие годы Сатурн побуждает перерасти фантазии эскапистов и полностью столкнуться со своими чувствами, чтобы мы могли двигаться вперед более эффективно. Сатурн в Рыбах снимает розовые очки, но даст дисциплину и сосредоточенность, чтобы превратить мечты в то, что создано, чтобы продолжаться.

Весы

Сатурн вошел в ваш сектор здоровья и ухода за здоровьем, официально нельзя обсуждать связи между умом/телом/духом. Баланс между здоровым образом жизни и повседневными обязанностями станет для вас задачей. Вы учитесь лучше ухаживать за собой, поэтому важно исключить из своего распорядка какие-либо ненужные и стрессовые вещи.

Скорпион

Сатурн позаботится о том, чтобы вы использовали свои таланты с пользой в течение следующих нескольких лет. Пора стать более дисциплинированными по поводу проектов и преодолеть любой страх, который вы испытываете по поводу аутентичного самовыражения. Если вы хотите вдохнуть жизнь во что-то новое и по-настоящему просветить мир своим светом, для этого понадобится больше, чем магически неуловимая искра вдохновения. Нужны упорный труд, тщательная сосредоточенность и сильный голос.

Стрелец

Домашние обязанности могут внезапно занять первое место, побуждая вас выступить вместо членов семьи и навести порядок в своих личных делах. Глубоко укорененные пристрастия или сложные воспоминания детства также могут возникнуть в это время. В более буквальном смысле вы можете почувствовать потребность уменьшить свое жилое пространство или принять более минималистичный образ жизни дома.

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Козерог

Вы можете ощущать чрезмерную критику к собственным идеям или неуверенность в том, как вы выражаете себя другим. Преодолейте дискомфорт! Вы медленно оттачиваете свой уникальный голос и взаимодействуете с миром более содержательно. Вы можете обнаружить, что вы стали более разборчивыми по поводу того, что вы говорите, как вы это говорите и с кем вы этим делитесь.

Водолей

Пора сосредоточиться на своих ресурсах и изучить некоторые уроки, как максимально использовать то, что у вас есть. Если вы были безответственны или легкомысленны относительно расходов, это важный момент, чтобы составить бюджет и начать планировать свое финансовое будущее. Сейчас безопасность будет для вас особенно важна, поэтому обратитесь к своим основным ценностям и выясните, как вы действительно хотите тратить свое время, деньги и энергию.

Рыбы

В течение следующих нескольких лет вы станете более реальными для себя и своей правды, чем когда-либо прежде, и это будет действительно кардинальный опыт. Приготовьтесь снять слои своей личности, чтобы узнать, что находится под ней. Доверяйте этому процессу и помните, что боль в росте со временем исчезает.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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