Как сажать и ухаживать за морковью и свеклой, чтобы они уродили сладкими

Часто огородники жалуются на неприятный вкус корнеплодов, таких как морковь и свекла. Однако необходимо знать, что кроме сохранения урожая, есть еще несколько важных факторов, которые могут повлиять на вкус этих овощей. Узнайте, как выращивать корнеплоды без горького вкуса в нашем материале.

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Опытные садоводы рекомендуют избегать внесения органических удобрений под свеклу и морковь. Навоз, содержащий повышенное количество азота, может придать корнеплодам неприятный йодистый вкус. В результате этого, свекла может вырасти корявой, грязно-красной с белыми прожилками, а морковь может иметь неестественный рыжий цвет.

Кроме того, важно высаживать корнеплоды только на открытых солнечных участках, которые должны отдыхать в течение 3-4 лет. Если на участке раньше выращивались горох, ранняя капуста, картофель, огурцы или лук, это отличный вариант, поскольку эти овощи могут быть собраны довольно рано, что дает возможность внести все необходимые удобрения в почву.

Реакция почвы также имеет большое значение для вкуса корнеплодов. Они требуют нейтральной реакции почвенного раствора. Если почва кислая, ее можно нейтрализовать с помощью извести.

Также важно подкармливать корнеплоды. В период нарастания корнеплодов летом (с июля по август) рекомендуется внести подкормку растений нитроаммофоской. Для этого можно растворить 30–40 гр. удобрения в 10 литрах воды и подливать под корни растений. Также можно использовать комплексные минеральные удобрения с богатым содержанием калия, фосфора и других необходимых микроэлементов.

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Кроме того, еще одним важным фактором для получения корнеплодов с приятным вкусом является своевременная уборка урожая. Уборку корнеплодов следует проводить вовремя, не допуская перезревание или пересмену. Это позволяет сохранить вкус и отсутствие горечи в корнеплодах.

Также следует отметить, что сорт корнеплода также может повлиять на его вкус. Выбирая семена для посадки, следует обратить внимание на свойства сорта, его устойчивость к болезням и урожайность, а также описание вкусовых качеств.

В общем, выращивание корнеплодов без горького вкуса требует внимания к нескольким факторам, таким как выбор удобрений, реакция почвы, подкормка растений, своевременная уборка урожая и выбор соответствующих сортов. Следуя этим советам, огородники могут получить урожай вкусных, сочных и без горького вкуса корнеплодов, таких как морковь и свекла, которые станут настоящим удовольствием для всей семьи.

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