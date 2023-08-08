Как сделать малосольные огурцы всего за 30 минут
Как сделать малосольные огурцы
Август – отличная возможность начать делать заготовки на зиму. Но иногда хочется насладиться вкусными малосольными огурцами сразу, не дожидаясь нескольких суток.
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6 августа Александр Огородников, автор украинского кулинарного Instagram -блога, поделился быстрым рецептом приготовления малосольных огурцов, которые можно приготовить за 30 минут.
Ингредиенты:
- 1 кг упругих огурцов
- 40 г соли
- 40 г сахара
- 5 веточек укропа
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Начните с того, что хорошо промойте огурцы в холодной воде.
- Затем обрежьте кончики огурцов и разрежьте их на четверти.
- В миске смешайте огурцы нарезанные с солью, сахаром, укропом и мелко нарезанными зубчиками чеснока.
- Перемешайте все хорошо и оставьте промариновываться в течение 30 минут.
- За это время огурцы будут готовы к употреблению. Маринованные огурцы можно хранить в герметичном контейнере в течение до семи дней.
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