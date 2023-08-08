Як зробити малосольні огірки всього за 30 хвилин

Серпень – чудова можливість почати робити заготівлі на зиму. Але інколи хочеться насолодитись смачними малосольними огірками одразу, не чекаючи декілька діб.

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6 серпня Олександр Огородніков, автор українського кулінарного Instagram-блогу, поділився швидким рецептом приготування малосольних огірків, які можна приготувати за 30 хвилин.

Інгредієнти:

1 кг пружних огірків

40 г солі

40 г цукру

5 гілочок кропу

2 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Почніть з того, що добре промийте огірки у холодній воді. Потім обріжте кінчики огірків та розріжте їх на четвертинки. У мисці змішайте нарізані огірки з сіллю, цукром, кропом та дрібно нарізаними зубчиками часнику. Перемішайте усе добре та залиште промариновуватися протягом 30 хвилин. За цей час огірки будуть готові до споживання. Мариновані огірки можна зберігати в герметичному контейнері протягом до семи днів.

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