Как сделать малосольные огурцы всего за 30 минут

Август – отличная возможность начать делать заготовки на зиму. Но иногда хочется насладиться вкусными малосольными огурцами сразу, не дожидаясь нескольких суток.

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6 августа Александр Огородников, автор украинского кулинарного Instagram -блога, поделился быстрым рецептом приготовления малосольных огурцов, которые можно приготовить за 30 минут.

Ингредиенты:

1 кг упругих огурцов

40 г соли

40 г сахара

5 веточек укропа

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Начните с того, что хорошо промойте огурцы в холодной воде. Затем обрежьте кончики огурцов и разрежьте их на четверти. В миске смешайте огурцы нарезанные с солью, сахаром, укропом и мелко нарезанными зубчиками чеснока. Перемешайте все хорошо и оставьте промариновываться в течение 30 минут. За это время огурцы будут готовы к употреблению. Маринованные огурцы можно хранить в герметичном контейнере в течение до семи дней.

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