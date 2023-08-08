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Как сделать малосольные огурцы всего за 30 минут

Игорь Романько

Как сделать малосольные огурцы

Август – отличная возможность начать делать заготовки на зиму. Но иногда хочется насладиться вкусными малосольными огурцами сразу, не дожидаясь нескольких суток.

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6 августа Александр Огородников, автор украинского кулинарного Instagram -блога, поделился быстрым рецептом приготовления малосольных огурцов, которые можно приготовить за 30 минут.

Ингредиенты:

  • 1 кг упругих огурцов
  • 40 г соли
  • 40 г сахара
  • 5 веточек укропа
  • 2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

  1. Начните с того, что хорошо промойте огурцы в холодной воде.
  2. Затем обрежьте кончики огурцов и разрежьте их на четверти.
  3. В миске смешайте огурцы нарезанные с солью, сахаром, укропом и мелко нарезанными зубчиками чеснока.
  4. Перемешайте все хорошо и оставьте промариновываться в течение 30 минут.
  5. За это время огурцы будут готовы к употреблению. Маринованные огурцы можно хранить в герметичном контейнере в течение до семи дней.

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