Как сделать маринованный перец с яблоками на зиму: простой рецепт
замариновать сладкий перец с яблоками на зиму
Маринованный перец – это настоящее гастрономическое наслаждение, особенно когда попробовать новый рецепт с добавлением ароматных яблок.
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Эта идея, которой поделились на сайте pmg.ua, может показаться обычной, но вы покорите себя и гостей отличным сочетанием легкой кислинки перца, нежного солода яблок и пикантного привкуса специй.
- 3 килограмма болгарского перца,
- 2 килограмма сочных яблок,
- 3 чайные ложки ароматной корицы,
- 3 зубчика чеснока для остроты,
- 1 литр чистой воды,
- 300 миллилитров уксуса для консерванта,
- 1 стакан сахара для сладости,
- 1 столовая ложка соли для баланса,
- еще немного корицы для выразительного вкуса.
Приготовление:
- Обязательно помойте перец и освободите его от семян. Разрежьте его на полоски.
- Взяв эти полоски перца, поставьте их на 3 минуты в горячую воду для бланширования. Затем дайте крошкам остыть на дуршлаге.
- Аналогично порежьте яблоки на полоски. Сначала разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину, а затем разрежьте на меньшие частицы – получите отличные полоски яблок.
- Посыпьте яблоки ароматной корицей и обжарьте их в горячей воде на 3 минуты.
- Зачищенные и готовые ингредиенты переложите в подготовленные стерилизованные литровые банки.
Маринование:
- Для маринада вам понадобится вода, сахар, соль и дополнительная порция корицы. Вскипятите воду, добавьте сахар, соль и корицу, затем варите в течение нескольких минут до полного растворения ингредиентов.
- Добавляем уксус в маринад и снимаем с огня.
- Залейте горячим маринадом банки с перцем и яблоками.
- Поставьте банки на стерилизацию на 25 минут.
- Закройте банки, переверните вверх дном, оберните полотенцем и подождите, пока они остынут.
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