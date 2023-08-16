Как сделать маринованный перец с яблоками на зиму: простой рецепт

замариновать сладкий перец с яблоками на зиму

Маринованный перец – это настоящее гастрономическое наслаждение, особенно когда попробовать новый рецепт с добавлением ароматных яблок.

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Эта идея, которой поделились на сайте pmg.ua, может показаться обычной, но вы покорите себя и гостей отличным сочетанием легкой кислинки перца, нежного солода яблок и пикантного привкуса специй.

3 килограмма болгарского перца,

2 килограмма сочных яблок,

3 чайные ложки ароматной корицы,

3 зубчика чеснока для остроты,

1 литр чистой воды,

300 миллилитров уксуса для консерванта,

1 стакан сахара для сладости,

1 столовая ложка соли для баланса,

еще немного корицы для выразительного вкуса.

Приготовление:

Обязательно помойте перец и освободите его от семян. Разрежьте его на полоски. Взяв эти полоски перца, поставьте их на 3 минуты в горячую воду для бланширования. Затем дайте крошкам остыть на дуршлаге. Аналогично порежьте яблоки на полоски. Сначала разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину, а затем разрежьте на меньшие частицы – получите отличные полоски яблок. Посыпьте яблоки ароматной корицей и обжарьте их в горячей воде на 3 минуты. Зачищенные и готовые ингредиенты переложите в подготовленные стерилизованные литровые банки.

Маринование:

Для маринада вам понадобится вода, сахар, соль и дополнительная порция корицы. Вскипятите воду, добавьте сахар, соль и корицу, затем варите в течение нескольких минут до полного растворения ингредиентов. Добавляем уксус в маринад и снимаем с огня. Залейте горячим маринадом банки с перцем и яблоками. Поставьте банки на стерилизацию на 25 минут. Закройте банки, переверните вверх дном, оберните полотенцем и подождите, пока они остынут.

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