Як зробити маринований перець з яблуками на зиму: простий рецепт
Маринований перець – це справжня гастрономічна насолода, особливо коли спробувати новий рецепт з додаванням ароматних яблук.
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Ця ідея, якою поділились на сайті pmg.ua, може здатися звичайною, але ви підкорите себе і гостей чудовим поєднанням легкої кислинки перцю, ніжного солоду яблук і пікантного присмаку спецій.
- 3 кілограми болгарського перцю,
- 2 кілограми соковитих яблук,
- 3 чайні ложки ароматної кориці,
- 3 зубчики часнику для гостроти,
- 1 літр чистої води,
- 300 мілілітрів оцту для консерванту,
- 1 склянка цукру для солодкості,
- 1 столова ложка солі для балансу,
- ще трошки кориці для виразного смаку.
Приготування:
- Обов'язково помийте перець і звільніть його від насіння. Розріжте його на смужки.
- Взявши ці смужки перцю, поставте їх на 3 хвилини в гарячу воду для бланшування. Потім дайте крихтам остигнути на друшляку.
- Аналогічно поріжте яблука на смужки. Спочатку розріжте на четвертинки, видаліть серцевину, а потім розріжте на менші частинки – отримаєте чудові смужки яблук.
- Посипте яблука ароматною корицею і також обсмажте їх у гарячій воді на 3 хвилини.
- Зачищені та готові інгредієнти переложіть у підготовлені стерилізовані літрові банки.
Маринування:
- Для маринаду, вам знадобиться вода, цукор, сіль та додаткова порція кориці. Закип'ятіть воду, додайте цукор, сіль та корицю, потім варіть протягом кількох хвилин до повного розчинення інгредієнтів.
- Додаємо оцет до маринаду та знімаємо з вогню.
- Залийте гарячим маринадом банки з перцем та яблуками.
- Поставте банки на стерилізацію на 25 хвилин.
- Закрийте банки, переверніть догори дном, обгорніть рушником і зачекайте, поки вони остигнуть.
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