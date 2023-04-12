Как сделать писачок своими руками из подручных средств: пошаговая инструкция и видео
С давних времен украинцы расписывали яйца на Пасху. Однако для этого нужно соответствующий инструмент – писачок (писальце, кистка).
Самый простой можно сделать своими руками – из конуса из жести, который нужно вставить в деревянную палочку, и обмотать все медной проволокой. Как изготовить рассказала у Tik-Tok Диана Антоняк.
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Довольно красивые писачки можно сделать своими руками, просто скомбинировав конус и аккумулятор тепла из медной проволоки.
Для самодельного писачка вам понадобится металлическая банка из-под какого-нибудь напитка, проволока, плоскогубцы, карандаш и ножницы.
- Для начала помойте банку и вырежьте прямоугольник.
- Скрутите конус и подрежьте, как показано на видео. Должен остаться над конусом прямоугольный выступ.
- Возьмите карандаш и прямоугольной частью приложите к нему. Все обмотайте проволокой.
- С помощью иголки сделайте дырку в конусе.
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Напомним, что Пасха – светлый и радостный праздник, символизирующий победу жизни над смертью и добра над злом. UaPortal собрал интересные традиции и обычаи этого дня – в частности, об окрашивании яиц.
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