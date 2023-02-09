Как сделать шоколадный торт с вишнями на День Святого Валентина: простой рецепт

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. В канун праздника влюбленные выбирают оригинальные подарки своим вторым половинкам. В этот день не лишним будет порадовать любимого вкусным блюдом и конечно десертом, который подчеркнет ваши чувства. Хорошей идеей будет испечь шоколадный торт с вишнями.

Ингредиенты:

яйца: 3 шт.;

сахар: 250 г;

кефир, йогурт или нежирная сметана: 100 мл;

растительное масло: 100 мл;

какао: 3 ст. л.;

разрыхлитель теста: 2 ч. л.;

мука: 260 г муки = 2 стакана;

вишни: 200 г;

щепотка соли.

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Чтобы приготовить шоколадный торт с вишнями, достаем яйца, кефир, йогурт или нежирную сметану из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Замороженные вишни не нужно предварительно размораживать, главное чтобы они были без косточек.

Разбиваем яйца в глубокую емкость и сбиваем их с сахаром до пышной пены. После чего добавляем кефир, растительное масло, соль и перемешиваем;

Просеиваем через сито муку с разрыхлителем и какао, недолго перемешиваем тесто миксером на маленьких оборотах;

Разогреваем духовку до 180°C;

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Можно взять емкость в форме сердца;

Выливаем тесто в форму, разравниваем силиконовой лопаткой и выкладываем сверху вишни;

Ставим торт в разогретую духовку и выпекаем примерно 45 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой;

Вынимаем из духовки и ждем, пока пирог остынет.

Торт следует дополнительно украсить и разрезать на порционные кусочки и подать красиво к праздничному столу. Приятного аппетита!

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