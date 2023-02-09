Как сделать шоколадный торт с вишнями на День Святого Валентина: простой рецепт
14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. В канун праздника влюбленные выбирают оригинальные подарки своим вторым половинкам. В этот день не лишним будет порадовать любимого вкусным блюдом и конечно десертом, который подчеркнет ваши чувства. Хорошей идеей будет испечь шоколадный торт с вишнями.
Ингредиенты:
- яйца: 3 шт.;
- сахар: 250 г;
- кефир, йогурт или нежирная сметана: 100 мл;
- растительное масло: 100 мл;
- какао: 3 ст. л.;
- разрыхлитель теста: 2 ч. л.;
- мука: 260 г муки = 2 стакана;
- вишни: 200 г;
- щепотка соли.
Читайте также: Как не потерять полезные свойства чая с лимоном
Чтобы приготовить шоколадный торт с вишнями, достаем яйца, кефир, йогурт или нежирную сметану из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Замороженные вишни не нужно предварительно размораживать, главное чтобы они были без косточек.
- Разбиваем яйца в глубокую емкость и сбиваем их с сахаром до пышной пены. После чего добавляем кефир, растительное масло, соль и перемешиваем;
- Просеиваем через сито муку с разрыхлителем и какао, недолго перемешиваем тесто миксером на маленьких оборотах;
- Разогреваем духовку до 180°C;
- Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Можно взять емкость в форме сердца;
- Выливаем тесто в форму, разравниваем силиконовой лопаткой и выкладываем сверху вишни;
- Ставим торт в разогретую духовку и выпекаем примерно 45 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой;
- Вынимаем из духовки и ждем, пока пирог остынет.
Торт следует дополнительно украсить и разрезать на порционные кусочки и подать красиво к праздничному столу. Приятного аппетита!
Раньше мы собрали для вас лучшие идеи подарков любимых и подарков любимому на День всех влюбленных.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!