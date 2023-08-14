Как сделать слайм своими руками: Топ-3 рецепта из простых ингредиентов

Слайм – это вязкая липкая масса, которая легко мнется, податлива и проста в приготовлении. На самом деле это смесь бытовых продуктов, которые создают полимерное вещество, одновременно твердое и жидкое.

Эта вязкая паста также является отличным антистрессом, пишет Sante Plus. И так, манипуляции со слаймом действительно снижают уровень стресса или беспокойства.

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Рецепт №1: слайм без клея. Простой в приготовлении слайм из клея, пожалуй, самый распространенный вариант. Однако после высыхания текстура становится невероятно липкой, и ее удаление может быть затруднено. Слайм можно сделать без клея с помощью простых и недорогих ингредиентов.

Ингредиенты:

пол стакана густого гелевого шампуня;

чашка кукурузного крахмала;

2-3 капли пищевого красителя по вашему выбору;

от ⅓ до ¼ стакана воды (для достижения хорошей консистенции).

Материал:

Мерные чашки и ложки.

Средняя чаша для смешивания.

Резиновый шпатель.

Герметичный контейнер для хранения.

Как приготовить:

1. В миске смешайте 1/2 стакана шампуня с 2-3 каплями пищевого красителя. Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте, пока не получите густую и однородную пасту.

2. Помешивая, добавьте 2 столовых ложки воды. Как только со смесью будет легко работать, замесите руками и растяните слайм, пока он не станет эластичной.

Помните, что для более густого лизуна выберите густой шампунь. Для этого рецепта идеально подходят недорогие шампуни, особенно шампуни 3-1. Перед добавлением кукурузного крахмала добавьте в шампунь краситель по своему вкусу.

Если вы хотите розовый или лиловый слайм, но ваш шампунь не таких цветов, для его окрашивания будет достаточно несколько капель пищевого красителя.

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Рецепт №2: слайм из зубной пасты. Вы можете этого не знать, но можно совершить слайм, используя только зубную пасту.

Ингредиенты:

⅓ стакана пищевой соды;

3 тюбика зубной пасты (1 стакан).

1. Налейте зубную пасту в миску и добавьте пищевую соду.

2. Хорошо перемешайте, пока тесто не перестанет быть липким.

3. Добавьте пищевую соду, если лизун слишком липкий. Если вам удастся растянуть лизуна так, чтобы он не прилипал к пальцам, он готов к использованию.

Заметим, если взять слишком много пищевой соды, то лизун может превратиться в пластилин.

Рецепт №3: сделайте слайм из воды и кукурузного крахмала.

Ингредиенты:

2 стакана кукурузного крахмала;

1,5 стакана воды.

1. В миске смешайте воду и кукурузный крахмал. Консистенция полученной смеси должна быть густой, как взбитые сливки, и густой, как мед.

2. Затем осторожно положите руку на поверхность смеси. Она должна естественным образом погрузиться в смесь.

3. Если ваша смесь достаточно густая, чтобы продвинуть руку, возьмите ее часть и быстро уберите руку. Затем попробуйте еще раз, на этот раз расслабив руку и медленно отдергивая ее. Ваш слайм готов.

Заметим, что для смеси воды и кукурузного крахмала приблизительное соотношение составляет 2 стакана кукурузного крахмала на один стакан воды. Для более жесткой текстуры добавьте больше кукурузного крахмала.

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