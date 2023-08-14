Як зробити слайм власноруч: Топ-3 рецепти з простих інгредієнтів

Слайм – це в'язка липка маса, яка легко мнеться, піддатлива і проста у приготуванні. Насправді це суміш побутових продуктів, які створюють полімерну речовину, яка одночасно тверда та рідка.

Ця в'язка паста також є чудовим антистресом, пише Sante Plus. І так, маніпуляції зі слаймом справді знижують рівень стресу або занепокоєння.

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Рецепт №1: слайм без клею. Простий у приготуванні слайм із клею, мабуть, найпоширеніший варіант. Однак після висихання текстура стає неймовірно липкою, і її видалення може бути утруднено. Слайм можна зробити без клею, використовуючи прості та недорогі інгредієнти.

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Інгредієнти:

пів склянки густого гелевого шампуню;

чашка кукурудзяного крохмалю;

2-3 краплі харчового барвника на ваш вибір;

від ⅓ до ¼ склянки води (для досягнення гарної консистенції).

Матеріал:

Мірні чашки та ложки.

Середня чаша для змішування.

Гумовий шпатель.

Герметичний контейнер для зберігання.

Як приготувати:

1. У мисці змішайте 1/2 склянки шампуню з 2-3 краплями харчового барвника. Додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте, поки не отримаєте густу та однорідну пасту.

2. Помішуючи, додайте 2 столові ложки води. Як тільки з сумішшю буде легко працювати, руками замісіть і розтягніть слайм, доки він не стане еластичною.

Пам'ятайте, що для густішого лизуна оберіть густий шампунь. Для цього рецепту ідеально підходять недорогі шампуні, особливо шампуні 3-1.Перед додаванням кукурудзяного крохмалю додайте в шампунь барвник на свій смак.

Якщо ви хочете рожевий або ліловий слайм, але ваш шампунь не таких кольорів, для її фарбування буде достатньо кількох крапель харчового барвника.

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Рецепт №2: слайм із зубної пасти. Ви можете цього не знати, але можна зробити слайм, використовуючи тільки зубну пасту.

Інгредієнти:

⅓ склянки харчової соди;

3 тюбики зубної пасти (1 склянка).

1. Налийте зубну пасту в миску та додайте харчову соду.

2. Добре перемішайте, поки тісто не перестане бути липким.

3. Додайте харчову соду, якщо лизун надто липкий. Коли вам вдасться розтягнути лизуна так, щоб він не прилипав до пальців, то він готовий до використання.

Зауважимо, якщо взяти занадто багато харчової соди, то лизун може перетворитися у пластилін.

Рецепт №3: зробіть слайм з води та кукурудзяного крохмалю.

Інгредієнти:

2 склянки кукурудзяного крохмалю;

1,5 склянки води.

1. У мисці змішайте воду та кукурудзяний крохмаль. Консистенція отриманої суміші має бути густою, як збиті вершки, і густою, як мед.

2. Потім обережно покладіть руку на поверхню суміші. Вона повинна природним чином поринути у суміш.

3. Якщо ваша суміш досить густа, щоб просунути руку, візьміть її частину та швидко заберіть руку. Потім спробуйте ще раз, цього разу розслабивши руку і повільно відсмикуючи її.Ваш слайм готовий.

Зауважимо, що для суміші води та кукурудзяного крохмалю приблизне співвідношення становить 2 склянки кукурудзяного крохмалю на одну склянку води. Для більш жорсткої текстури додайте більше кукурудзяного крохмалю.

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