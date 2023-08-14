Как сделать свеклу по-корейски на зиму: простой рецепт
Как закрыть свеклу по-корейски в банках на зиму
Собрав собственные запасы на зиму, важно осуществить правильный выбор рецептов. Маринованная свекла – это настоящая находка, которая придаст вкус и питательность вашему столу в холодное время года. Вот один из увлекательных рецептов, который вы можете попробовать.
Читайте также: Легкий и быстрый десерт: рецепт шарлотки с вишнями
Эта консервированная свекла по-корейски приправой имеет приятный аромат и легкую пикантность, которая отлично подойдет для зимних блюд.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 кг
- Репчатый лук – 2 шт
- Растительное масло – 200 мл
- Приправа для моркови по-корейски – 1 пакет
- Соль – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Уксус (9%) – 100 мл
Приготовление:
- Очистите свеклу и натрите ее на терке в стиле корейской моркови.
- Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте его до легкого золотистого цвета.
- Смешайте натертую свеклу и поджаренный лук большой миской.
- Добавьте приправу для моркови, соль, сахар и уксус. Хорошо перемешайте все вместе.
- Оставьте массу мариноваться в течение 2-3 часов.
- Разложите маринованую свеклу по стерилизованным банкам и закройте ее крышками.
- Большую кастрюлю наполните водой до уровня "плечиков" банок и доведите до кипения.
- Стерилизуйте банки с маринованой свеклой в водяной бане в течение 15 минут.
- Извлеките банки из кастрюли и закройте крышками, переверните их вверх ногами.
- Положите банки в теплое место, укутайте и оставьте до полного охлаждения.
Советуем обратить внимание на рецепт мороженого из огурцов и мяты.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!