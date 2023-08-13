Как сделать вкусные блины с маком на Маковия 2023: простой рецепт

14 августа празднуют Маковия – это особый праздник в церковном календаре, который также называется Днем семи мучеников Маковеев, Медовым спасом или Первым спасом. Эта дата отмечает начало "Спасовки" – двухнедельного поста.

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В этот день также обычно идут в церковь, где кроме освящения меда также освящают воду, цветы и мак. Команда theLime решила поделиться простым и вкусным рецептом выпечки с маком, которую вы можете приготовить на этот праздник.

Ингредиенты:

30 г сливочного масла,

150 мл теплой воды

150 мл молока,

2 яйца,

1 ст. кровати сахара,

Щепотка соли,

120 г муки,

1-2 ст. ложки мака.

Приготовление:

В глубокой миске растопите сливочное масло и добавьте теплую воду. Затем влейте молоко комнатной температуры, добавьте сахар, соль, муку, яйца и мак. Тщательно взбейте все ингредиенты блендером до однородной массы. Оставьте тесто "отдохнуть" в течение 10-15 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Налейте небольшое количество теста на сковороду, распределите его равномерно по поверхности и обжаривайте блины с маком по обе стороны несколько минут, пока они не станут золотистыми. Переложите готовые блины на тарелку и повторите процесс с оставшимися тестами. Подавайте горячие блины с маком к столу и наслаждайтесь этим праздничным лакомством.

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