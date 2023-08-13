Как сделать вкусные блины с маком на Маковия 2023: простой рецепт
Как приготовить блины с маком
14 августа празднуют Маковия – это особый праздник в церковном календаре, который также называется Днем семи мучеников Маковеев, Медовым спасом или Первым спасом. Эта дата отмечает начало "Спасовки" – двухнедельного поста.
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В этот день также обычно идут в церковь, где кроме освящения меда также освящают воду, цветы и мак. Команда theLime решила поделиться простым и вкусным рецептом выпечки с маком, которую вы можете приготовить на этот праздник.
Ингредиенты:
- 30 г сливочного масла,
- 150 мл теплой воды
- 150 мл молока,
- 2 яйца,
- 1 ст. кровати сахара,
- Щепотка соли,
- 120 г муки,
- 1-2 ст. ложки мака.
Приготовление:
- В глубокой миске растопите сливочное масло и добавьте теплую воду.
- Затем влейте молоко комнатной температуры, добавьте сахар, соль, муку, яйца и мак.
- Тщательно взбейте все ингредиенты блендером до однородной массы.
- Оставьте тесто "отдохнуть" в течение 10-15 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Налейте небольшое количество теста на сковороду, распределите его равномерно по поверхности и обжаривайте блины с маком по обе стороны несколько минут, пока они не станут золотистыми.
- Переложите готовые блины на тарелку и повторите процесс с оставшимися тестами.
- Подавайте горячие блины с маком к столу и наслаждайтесь этим праздничным лакомством.
Узнайте, какой букет должен быть на Макове для освящения его в церкви.
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