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Рецепти

Як зробити смачні млинці з маком на Маковія 2023: простий рецепт

Ігор Романько

Як приготувати млинці з маком

14 серпня святкують Маковія – це особливе свято у церковному календарі, яке також називається Днем семи мучеників Маковеїв, Медовим спасом або Першим спасом. Ця дата відзначає початок "Спасівки" – двотижневого посту.

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У цей день також звичайно йдуть до церкви, де, крім освячення меду, також освячують воду, квіти та мак. Команда theLime вирішила поділитися простим та смачним рецептом випічки з маком, яку ви можете приготувати на це свято.

Інгредієнти:

  • 30 г вершкового масла,
  • 150 мл теплої води,
  • 150 мл молока,
  • 2 яйця,
  • 1 ст. ложка цукру,
  • Щіпка солі,
  • 120 г борошна,
  • 1-2 ст. ложки маку.

Приготування:

  1. У глибокій мисці розтопіть вершкове масло і додайте теплу воду.
  2. Потім влийте молоко кімнатної температури, додайте цукор, сіль, борошно, яйця та мак.
  3. Ретельно збийте усі інгредієнти блендером до однорідної маси.
  4. Залиште тісто "відпочити" протягом 10-15 хвилин.
  5. Розігрійте сковороду з рослинною олією.
  6. Налийте невелику кількість тіста на сковороду, розподіліть його рівномірно по поверхні та обсмажуйте млинці з маком з обох боків декілька хвилин, доки вони не стануть золотистими.
  7. Перекладіть готові млинці на тарілку і повторіть процес з рештою тіста.
  8. Подавайте гарячі млинці з маком до столу і насолоджуйтесь цим святковим ласощами.

Дізнайтеся, який букет повинен бути на Маковія для освячення його у церкві. 

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