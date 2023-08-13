Як зробити смачні млинці з маком на Маковія 2023: простий рецепт
14 серпня святкують Маковія – це особливе свято у церковному календарі, яке також називається Днем семи мучеників Маковеїв, Медовим спасом або Першим спасом. Ця дата відзначає початок "Спасівки" – двотижневого посту.
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У цей день також звичайно йдуть до церкви, де, крім освячення меду, також освячують воду, квіти та мак. Команда theLime вирішила поділитися простим та смачним рецептом випічки з маком, яку ви можете приготувати на це свято.
Інгредієнти:
- 30 г вершкового масла,
- 150 мл теплої води,
- 150 мл молока,
- 2 яйця,
- 1 ст. ложка цукру,
- Щіпка солі,
- 120 г борошна,
- 1-2 ст. ложки маку.
Приготування:
- У глибокій мисці розтопіть вершкове масло і додайте теплу воду.
- Потім влийте молоко кімнатної температури, додайте цукор, сіль, борошно, яйця та мак.
- Ретельно збийте усі інгредієнти блендером до однорідної маси.
- Залиште тісто "відпочити" протягом 10-15 хвилин.
- Розігрійте сковороду з рослинною олією.
- Налийте невелику кількість тіста на сковороду, розподіліть його рівномірно по поверхні та обсмажуйте млинці з маком з обох боків декілька хвилин, доки вони не стануть золотистими.
- Перекладіть готові млинці на тарілку і повторіть процес з рештою тіста.
- Подавайте гарячі млинці з маком до столу і насолоджуйтесь цим святковим ласощами.
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