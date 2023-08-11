Головна страва на Маковія: як приготувати ламанці або шулики з маком
14 серпня віряни святкуватимуть Перший Медовий Спас, або Маковій, як звуть це свято у народі. Цього дня заведено готувати пісні страви та ласувати пирогами з маком та медом.
Традиційною стравою на Маковія є шулики, або ламанці. Це коржі, які замочують у запареному маку та додають до страви мед, або й ізюм – за бажанням.
Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився старовинним рецептом ламанців. Пропонуємо скористатися його порадами, щоб у вас вийшли шулики, які, можливо, колись готувала ваша бабуся.
Як готувати шулики з маком
Які продукти знадобляться:
- Борошно – 500 г
- Яйце – 1 шт.
- Кефір – 200 мл
- Олія – 50 мл
- Сіль – дрібка
Для макової мачанки треба підготувати 100 г маку, 1 ст. л. цукру та 2-3 ст. л. окропу.
Як готувати:
- Духовку потрібно розігріти до 180 градусів.
- У миску просійте борошно, додайте цукор, сіль, яйце, олію, кефір.
- Замісіть тісто, закачайте у кулю та накрийте харчовою плівкою. Відставте на 20 хвилин.
- Мак перетріть з цукром та потім залийте окропом. Відставте.
- Дістаньте тісто, розділіть на чотири часини. Розкачайте з тіста круглі коржі завтовшки пів сантиметра, склянкою виріжте кружечки та викладіть на пергамент, застелений на деку.
- Поставте коржики пектися на 25 хв.
- Вийміть коржі з духовки, дайте охолонути, а потім поламайте їх на невеличкі частини й додайте в макову мачанку.
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