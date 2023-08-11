Головна страва на Маковія: як приготувати ламанці або шулики з маком

14 серпня віряни святкуватимуть Перший Медовий Спас, або Маковій, як звуть це свято у народі. Цього дня заведено готувати пісні страви та ласувати пирогами з маком та медом.

Традиційною стравою на Маковія є шулики, або ламанці. Це коржі, які замочують у запареному маку та додають до страви мед, або й ізюм – за бажанням.

Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився старовинним рецептом ламанців. Пропонуємо скористатися його порадами, щоб у вас вийшли шулики, які, можливо, колись готувала ваша бабуся.

Як готувати шулики з маком

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Які продукти знадобляться:

Борошно – 500 г

Яйце – 1 шт.

Кефір – 200 мл

Олія – 50 мл

Сіль – дрібка

Для макової мачанки треба підготувати 100 г маку, 1 ст. л. цукру та 2-3 ст. л. окропу.

Як готувати:

Духовку потрібно розігріти до 180 градусів. У миску просійте борошно, додайте цукор, сіль, яйце, олію, кефір. Замісіть тісто, закачайте у кулю та накрийте харчовою плівкою. Відставте на 20 хвилин. Мак перетріть з цукром та потім залийте окропом. Відставте. Дістаньте тісто, розділіть на чотири часини. Розкачайте з тіста круглі коржі завтовшки пів сантиметра, склянкою виріжте кружечки та викладіть на пергамент, застелений на деку. Поставте коржики пектися на 25 хв. Вийміть коржі з духовки, дайте охолонути, а потім поламайте їх на невеличкі частини й додайте в макову мачанку.

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