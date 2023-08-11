Главное блюдо на Маковея: как приготовить ломанцы или шулики с маком
14 августа верующие будут праздновать Первый Медовый Спас, или Маковея, как зовут этот праздник в народе. В этот день принято готовить песни и лакомиться пирогами с маком и медом.
Традиционным блюдом на Маковея являются шулики, или ломанцы. Это лепешки, которые замачивают в запаренном маке и добавляют в блюдо мед или изюм – по желанию.
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился старинным рецептом ломанцев. Предлагаем воспользоваться его советами, чтобы у вас получились коршуны, которые, возможно, когда-нибудь готовила ваша бабушка.
Как готовить шулики с маком
Какие продукты понадобятся:
- Мука – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 200 мл
- Масло растительное – 50 мл
- Соль – щепотка
Для маковой мачанки надо подготовить 100 г мака, 1 ст. л. сахара и 2-3 ст. л. кипятка.
Как готовить:
- Духовку нужно разогреть до 180 градусов.
- В миску просейте муку, добавьте сахар, соль, яйцо, растительное масло, кефир.
- Замесите тесто, закачайте шар и накройте пищевой пленкой. Отставьте на 20 минут.
- Мак перетрите с сахаром и затем залейте кипятком. Отставьте.
- Достаньте тесто, разделите на четыре часа. Раскатайте из теста круглые лепешки толщиной пол сантиметра, стаканом вырежьте кружочки и выложите на пергамент, застеленный на противне.
- Поставьте лепешки печься на 25 мин.
- Выньте лепешки из духовки, дайте остыть, а затем поломайте их на небольшие части и добавьте в маковую мачанку.
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