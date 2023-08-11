Главное блюдо на Маковея: как приготовить ломанцы или шулики с маком

14 августа верующие будут праздновать Первый Медовый Спас, или Маковея, как зовут этот праздник в народе. В этот день принято готовить песни и лакомиться пирогами с маком и медом.

Традиционным блюдом на Маковея являются шулики, или ломанцы. Это лепешки, которые замачивают в запаренном маке и добавляют в блюдо мед или изюм – по желанию.

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился старинным рецептом ломанцев. Предлагаем воспользоваться его советами, чтобы у вас получились коршуны, которые, возможно, когда-нибудь готовила ваша бабушка.

Как готовить шулики с маком

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Какие продукты понадобятся:

Мука – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 200 мл

Масло растительное – 50 мл

Соль – щепотка

Для маковой мачанки надо подготовить 100 г мака, 1 ст. л. сахара и 2-3 ст. л. кипятка.

Как готовить:

Духовку нужно разогреть до 180 градусов. В миску просейте муку, добавьте сахар, соль, яйцо, растительное масло, кефир. Замесите тесто, закачайте шар и накройте пищевой пленкой. Отставьте на 20 минут. Мак перетрите с сахаром и затем залейте кипятком. Отставьте. Достаньте тесто, разделите на четыре часа. Раскатайте из теста круглые лепешки толщиной пол сантиметра, стаканом вырежьте кружочки и выложите на пергамент, застеленный на противне. Поставьте лепешки печься на 25 мин. Выньте лепешки из духовки, дайте остыть, а затем поломайте их на небольшие части и добавьте в маковую мачанку.

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