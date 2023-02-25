Как сделать заготовку для картофеля фри собственноручно
Если вы не хотите тратить лишние деньги, чтобы покупать замороженную заготовку для приготовления картофеля фри, можно подготовить его самостоятельно. Это не займет много вашего времени, а вкус картофеля будет столь же непревзойденным.
Чтобы приготовить полуфабрикат для быстрого приготовления, нужно взять несколько килограммов картофеля (учитывайте размер морозильной камеры), вымыть и почистить его и нарезать соломинками.
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Способ с мукой – нарезанный соломинками и просушенный картофель нужно обвалять в муке и разложить на плоскую поверхность – можно на противень, устланный пергаментом. Когда мука немного пропитается картофельным соком, картофель нужно расфасовать в пакеты, выпустить из них воздух и запихнуть в морозилку.
Лайфхак со льдом – сначала почищенный картофель нарезать ломтиками, промыть, обсушить, а затем поместить в воду на 20-30 минут, в которую насыпать много льда 1:1. Это позволит избавиться от лишнего крахмала и она не потемнеет в морозилке.
Затем картофель надо достать из воды, просушить на полотенце, расфасовать и заморозить.
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