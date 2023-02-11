Полезнее картошки: как приготовить кусочки фри из кукурузной каши
Полента фри – отличная альтернатива популярному картофельному блюду. Она так же хрустит и обладает непревзойденным вкусом, а еще более полезна, чем картофель.
Нарезанная соломкой полента обжаривается в растительном масле до золотистой корочки и посыпается тертым сыром и по желанию – свежей зеленью. Рецептом этого вкусного блюда поделились повара издания Shuba.Life. Ее можно готовить как из свежесваренной кукурузной каши, так и из замороженной заготовки.
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Для приготовления этого блюда подготовьте:
- Мука кукурузная – 400 г
- Масло подсолнечное – 500 мл
- Воду – 1,5 литра
- Соль – по вкусу
- Твердый сыр – 100 гр
- Зелень – по желанию
Как готовить:
- Поставьте греться воду, когда она начнет кипеть, подсолите ее и насыпьте кукурузную муку.
- Убавьте огонь и тщательно размешайте кашу.
- Мука из кукурузы должна вариться до часа на маленьком огне, при этом ее нужно постоянно помешивать.
- Когда полента будет готова, выложите ее в форму для запекания, равномерно распределите по сосуду и поставьте остыть.
- Влейте в кастрюлю с широким дном масло (или используйте фритюрницу) и нагрейте.
- Поленту нарежьте на брусочки (формой, как картофель фри).
- Жарьте брусочки из поленты в кипящем масле 4-5 мин.
Затем шумовкой выкладывайте на широкую тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Посолите и посыпьте натертым сыром. Можно присыпать и мелко покрошенной зеленью.
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