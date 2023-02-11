Корисніша за картоплю: як приготувати шматочки фрі з кукурудзяної каші

Полента фрі – чудова альтернатива популярній картопляній страві. Вона так само хрумтить та має неперевершений смак, а ще – більш корисна, ніж картопля.

Нарізана соломкою полента обсмажується в олії до золотистої скоринки й посипається тертим сиром й за бажанням – свіжою зеленню. Рецептом цієї смачної страви поділилися кухарі видання Shuba.Life. Її можна готувати як зі свіжозвареної кукурудзяної каші, так із замороженої заготовки.

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Для приготування цієї страви підготуйте:

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Борошно кукурудзяне – 400 г

Олію соняшникову – 500 мл

Воду – 1,5 літри

Сіль – до смаку

Твердий сир – 100 гр

Зелень – за бажанням

Як готувати:

Поставте грітися воду, коли вона почне кипіти підсоліть її та насипте кукурудзяне борошно. Зменште вогонь та ретельно розмішайте кашу. Борошно з кукурудзи має варитися до години на маленькому вогні, при цьому його потрібно постійно помішувати. Коли полента буде готова, викладіть її у форму для запікання, рівномірно розподіліть по посудині та поставте холонути. Влийте у каструлю з широким дном олію (або використайте фритюрницю), та нагрійте. Поленту наріжте на брусочки (формою, як картоплю фрі). Смажте брусочки з поленти у киплячій олії 4-5 хв.

Потім шумівкою викладайте на широку тарілку, застелену паперовими рушниками. Посоліть та присипте натертим сиром. Можна присипати й покришеною дрібно зеленню.

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