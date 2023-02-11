Корисніша за картоплю: як приготувати шматочки фрі з кукурудзяної каші
Полента фрі – чудова альтернатива популярній картопляній страві. Вона так само хрумтить та має неперевершений смак, а ще – більш корисна, ніж картопля.
Нарізана соломкою полента обсмажується в олії до золотистої скоринки й посипається тертим сиром й за бажанням – свіжою зеленню. Рецептом цієї смачної страви поділилися кухарі видання Shuba.Life. Її можна готувати як зі свіжозвареної кукурудзяної каші, так із замороженої заготовки.
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Для приготування цієї страви підготуйте:
- Борошно кукурудзяне – 400 г
- Олію соняшникову – 500 мл
- Воду – 1,5 літри
- Сіль – до смаку
- Твердий сир – 100 гр
- Зелень – за бажанням
Як готувати:
- Поставте грітися воду, коли вона почне кипіти підсоліть її та насипте кукурудзяне борошно.
- Зменште вогонь та ретельно розмішайте кашу.
- Борошно з кукурудзи має варитися до години на маленькому вогні, при цьому його потрібно постійно помішувати.
- Коли полента буде готова, викладіть її у форму для запікання, рівномірно розподіліть по посудині та поставте холонути.
- Влийте у каструлю з широким дном олію (або використайте фритюрницю), та нагрійте.
- Поленту наріжте на брусочки (формою, як картоплю фрі).
- Смажте брусочки з поленти у киплячій олії 4-5 хв.
Потім шумівкою викладайте на широку тарілку, застелену паперовими рушниками. Посоліть та присипте натертим сиром. Можна присипати й покришеною дрібно зеленню.
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