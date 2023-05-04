Как сэкономить на горючем во время долгого путешествия: работающие советы

Как экономить горючее во время долгих поездок

Как владелец автомобиля, вам нужно тратить средства на техническое обслуживание, ежегодные техосмотры, страхование и топливо. Для сбережения денег на топливе, что особенно актуально для долгих поездок, существует несколько стратегий, которые можно применять.

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Планируйте маршрут через государства с низкими ценами на бензин. Стоимость бензина зависит от региона, поэтому спланируйте маршрут через те штаты, где цены на топливо обычно ниже, чем в других регионах. Это позволит снизить расходы на топливо во время поездки; Используйте автомагистрали. Планируя маршрут, попробуйте проехать большую часть пути по автомагистралям или межгосударственным магистралям, где можно двигаться на постоянной скорости без долгих остановок. Это снизит потребление топлива и расходы на него; Выбирайте находящиеся дальше от трассы АЗС. Заправляясь на АЗС, находящиеся прямо у трассы, можно переплатить за бензин из-за удобства расположения. Вы можете найти лучшую сделку, выбрав заправку немного подальше от шоссе; Применение программ для поиска выгодных цен на топливо. Если вы ищете выгодные цены и находитесь в пути, то мобильные приложения могут пригодиться, чтобы помочь сэкономить средства на топливе. Существует множество приложений, помогающих сравнивать цены на газ в окружающих заправках и найти самое выгодное предложение. Поисковые приложения могут быть полезны, когда вы путешествуете в незнакомой местности и не знаете, где можно найти заправку по самой низкой цене. Если вы собираетесь поехать на длинную дистанцию, можно заранее найти заправки на маршруте и сравнить их цены, чтобы выбрать наиболее выгодную; Экономия на дорогих заправках. Иногда не удается найти заправку по самым низким ценам на газ. Если вы не хотите тратить много времени на поиск дешевого топлива, то есть другой способ сэкономить деньги. Вместо того чтобы заправить бак полностью, можно заправить только то количество топлива, которое необходимо для достижения следующей заправки с более доступной ценой. Это может помочь сэкономить деньги, но требует внимания и планирования, чтобы избежать риска остаться без топлива; Обслуживание автомобиля в приоритете. Уход за автомобилем может помочь снизить расходы на топливо. К примеру, недостаточное давление в шинах может привести к увеличению расхода топлива. Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что ваш автомобиль проходит регулярное техническое обслуживание, включающее перерывы на диагностику проблем; Путешествуйте с минимальным весом. Чем больше весит ваш автомобиль, тем труднее ему работать. В свою очередь это сжигает больше топлива. Во время поездки необходимо иметь определенный багаж, но если в машине есть лишний вес, который вам не нужен, его удаление может повысить экономию топлива. Кроме того, если это возможно, избегайте использования багажников на крыше, поскольку они не только прибавляют весы, но и изменяют аэродинамику вашего автомобиля, создавая дополнительное сопротивление; Использование наград и программ лояльности при заправке автомобиля. Это зависит от типа вашей кредитной карты. Однако некоторые кредитные карты могут предлагать периодические скидки и вознаграждения на покупки бензина. Некоторые сети продуктовых магазинов и клубы покупателей предлагают своим членам бонусные баллы, которые можно обменять на скидку на заправках. Хотя вы, возможно, не сможете всегда воспользоваться преимуществами этих программ, но стоит знать о них; Выбор автомобиля, обеспечивающего эффективное использование топлива. Если вы беспокоитесь о потреблении топлива во время путешествия, следует рассмотреть транспортное средство, которым вы собираетесь пользоваться. Хотя многие предпочитают ездить на собственном автомобиле во время путешествия, можно рассмотреть вариант аренды транспорта специально для этой поездки. Например, аренда электромобиля может помочь избежать многих беспокойств по расходам на топливо, но вы все еще должны найти зарядную станцию на вашем маршруте; Использование общественного транспорта. Если вы собираетесь посетить большой город с развитым общественным транспортом, одним из лучших способов сэкономить деньги на топливе есть отказ от собственного автомобиля, когда вы приезжаете на место.

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