Как сэкономить расход топлива: советы автомобилистов

Многие владельцы автомобилей ищут способы сэкономить бензин и снизить расход топлива. Как оказалось, существуют разные лайфхаки, которые могут помочь экономить горючее как на автоматах, так и на механических коробках передач.

Об этом сообщили в УНИАН. Мифом является то, что выключение кондиционера и открытые окна помогут сэкономить бензин. Специалисты пришли к выводу, что этот метод может даже увеличить потребление топлива. Открытые окна создают завихрение воздуха, увеличивая сопротивление и расход бензина.

Как сэкономить топливо на механической коробке передач

Плавные разгоны:

При переключении передач следует избегать резкого разгона двигателя до высоких оборотов. Более высокие обороты приводят к большему потреблению горючего. Переключайте передачи своевременно и плавно.

Плавное торможение:

Планируя остановку, предварительно отпустите педаль газа и плавно тормозите. Тормоз двигателем во время подката к светофоре может помочь экономить горючее.

Движение на спуске:

При движении по затяжному спуску можно экономить бензин, не нажимая на педаль газа. Электроника двигателя отключает подачу горючего во время движения накатом, что помогает снизить расход горючего.

Экономия горючего на автоматах

Плавная езда:

Как и на механических коробках передач, плавная езда является ключевой для экономии топлива на автоматах. Избегайте резких ускорений и торможений.

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Давление в шинах:

Проверяйте давление в шинах и убедитесь, что оно соответствует требованиям производителя автомобиля. Низкое давление в шинах может увеличить расход топлива.

Экономия горючего на трассах

Высшая передача:

На трассе использование более высоких передач может помочь экономить топливо. Для этого переведите селектор автомата в ручной режим и выберите более высокую передачу, зафиксируйте ее для снижения оборотов двигателя.

Экономия горючего в пробке

Паркинг или нейтраль:

Если вам приходится стоять в пробке дольше нескольких минут, стоит перевести селектор автомата в положение "Паркинг" или "Нейтраль". Это поможет сэкономить горючее во время долгих остановок.

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