Как сказать 'изощряться' на украинском: ответ Авраменко

Многие украинцы, которые раньше общались на русском, начали переходить на украинский после полномасштабного вторжения рф, поскольку не хотят иметь ничего общего со страной-агрессором. Однако для некоторых известных слов достаточно сложно найти украинские аналоги. Например, слово "изощряться".

В прямом эфире "Сніданку з 1+1" известный языковед Александр Авраменко объяснил, как на украинский правильно перевести слово "изощряться". Оно означает выполнять что-то очень искусно, доводя действие до виртуозности, используя свои навыки и способности.

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По словам Авраменко, в украинском языке есть по меньшей мере пять хороших ответчиков для этого русского слова:

виламуватися;

викаблучуватися;

звиватися;

вправлятися;

витончуватися.

Однако важно помнить, что каждый из этих соответствий используется в разных контекстах. К примеру, можно "витончуватися у мистецтві кулінарії", но "вправлятися в тенісі" или "викаблучуватися перед незнайомцем".

Однако, когда речь идет об устойчивом выражении "изощряться в красноречии" в русском, наиболее метко на украинском будет сказать "розсипати перли красномовства". Это звучит очень красиво и выразительно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно обращаться к незнакомым украинкам.

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