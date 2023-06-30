Как скрыть телефон и дорогие вещи на пляже от воров

Как спрятать смартфон на пляже, пока купаешься, чтобы не украли

Лето – время для отдыха и отпусков, но на пляжах всегда существует риск стать жертвой кражи. Телефоны, деньги и документы есть среди самых ценных вещей, которые могут быть похищены. Как же сохранить эти вещи в безопасности, наслаждаясь отдыхом? ТикТок пользователи поделились гениальным трюком, который поможет сохранить ваши вещи в безопасности.

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Этот трюк требует только одного простого предмета – пластикового контейнера. Вам нужно поместить свой телефон, деньги и другие ценные вещи в контейнер.

Авторы видео предлагают врыть ямку в песок и поместить контейнер внутри, покрыв его песком. Затем просто накройте полотенцем, на котором вы отдыхаете на пляже.

Хотя некоторые люди в комментариях указали на некоторые недостатки этого метода. Некоторые считают, что воры следят за тем, куда люди кладут свои вещи. Остальные выразили обеспокоенность, что можно забыть о контейнере или забыть его точное расположение. Также следует упомянуть, что не все пляжи имеют песок, а некоторые покрыты галькой.

Некоторые пользователи также отметили, что теперь, когда этот трюк стал известен, его могут использовать не только отдыхающие, но и воры.

Следует помнить, что ни один из этих способов не гарантирует 100% безопасности. Они могут помочь предотвратить кражу, но не могут гарантировать полную безопасность.

Раньше мы уже писали о местах, куда можно спрятать ценные вещи на пляже, чтобы не привлечь внимание воров.

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