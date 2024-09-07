Как сняться с регистрации места жительства: объяснили в ЦНАП

В связи с полномасштабной войной многие украинцы были вынуждены изменить свое место жительства. Для того чтобы официально оформить изменение адреса, необходимо сняться с регистрации по предыдущему месту жительства. Эта процедура может быть осуществлена в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом пишет РБК.

Как сняться с регистрации места жительства в ЦНАП?

Для снятия с регистрации места жительства в ЦНАП вам понадобятся следующие документы:

Паспорт: Основной документ, удостоверяющий личность.

Основной документ, удостоверяющий личность. Свидетельство о рождении: Для детей младше 14 лет.

Для детей младше 14 лет. Идентификационный код: Необходим для проведения любых административных процедур.

Необходим для проведения любых административных процедур. Документ, подтверждающий оплату административного сбора: Квитанция об оплате.

Квитанция об оплате. Документ, удостоверяющий полномочия представителя (если вы действуете через представителя).

(если вы действуете через представителя). Военно-учетный документ (для военнообязанных).

Способы снятия с регистрации:

Самый распространенный способ. Вы лично подаете документы и заявление о снятии с регистрации. Если вы не можете лично обратиться в ЦНАП, вы можете уполномочить другого человека сделать это за вас. Для несовершеннолетних детей снятие с регистрации осуществляется через законных представителей (родителей, опекунов). Этот способ доступен для невоеннообязанных лиц.

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Процедура снятия с регистрации:

Вы подаете необходимые документы в ЦНАП или заполняете онлайн-заявление на портале "Действие". Сотрудники ЦНАП проверяют предоставленную вами информацию. Ваши данные о снятии с регистрации вносятся в Единый государственный демографический реестр. После завершения процедуры вы получаете подтверждение о снятии с регистрации.

Важно знать:

Обычно услуга предоставляется в день обращения. За снятие с регистрации места жительства взимается административный сбор. После снятия с регистрации по предыдущему месту жительства, вы можете зарегистрироваться по новому месту жительства.

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