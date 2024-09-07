Як знятись з реєстрації місця проживання: пояснили у ЦНАП

У зв'язку з повномасштабною війною багато українців були змушені змінити своє місце проживання. Для того, щоб офіційно оформити зміну адреси, необхідно знятися з реєстрації за попереднім місцем проживання. Цю процедуру можна здійснити у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це пише РБК.

Як знятися з реєстрації місця проживання в ЦНАП?

Для зняття з реєстрації місця проживання в ЦНАП вам знадобляться такі документи:

Паспорт: Основний документ, що посвідчує особу.

Основний документ, що посвідчує особу. Свідоцтво про народження: Для дітей віком до 14 років.

Для дітей віком до 14 років. Ідентифікаційний код: Необхідний для проведення будь-яких адміністративних процедур.

Необхідний для проведення будь-яких адміністративних процедур. Документ, що підтверджує оплату адміністративного збору: Квитанція про оплату.

Квитанція про оплату. Документ, що посвідчує повноваження представника (якщо ви дієте через представника).

(якщо ви дієте через представника). Військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних).

Способи зняття з реєстрації:

Найпоширеніший спосіб. Ви особисто подаєте документи та заяву про зняття з реєстрації. Якщо ви не можете особисто звернутися до ЦНАП, ви можете уповноважити іншу особу зробити це за вас. Для неповнолітніх дітей зняття з реєстрації здійснюється через законних представників (батьків, опікунів). Цей спосіб доступний для невійськовозобов'язаних осіб.

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Процедура зняття з реєстрації:

Ви подаєте необхідні документи до ЦНАП або заповнюєте онлайн-заяву на порталі "Дія". Співробітники ЦНАП перевіряють надану вами інформацію. Ваші дані про зняття з реєстрації вносяться до Єдиного державного демографічного реєстру. Після завершення процедури ви отримуєте підтвердження про зняття з реєстрації.

Важливо знати:

Зазвичай послуга надається в день звернення. За зняття з реєстрації місця проживання стягується адміністративний збір. Після зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання, ви можете зареєструватися за новим місцем проживання.

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