Как сняться с регистрации места жительства: объяснили в ЦНАП
В связи с полномасштабной войной многие украинцы были вынуждены изменить свое место жительства. Для того чтобы официально оформить изменение адреса, необходимо сняться с регистрации по предыдущему месту жительства. Эта процедура может быть осуществлена в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом пишет РБК.
Как сняться с регистрации места жительства в ЦНАП?
Для снятия с регистрации места жительства в ЦНАП вам понадобятся следующие документы:
- Паспорт: Основной документ, удостоверяющий личность.
- Свидетельство о рождении: Для детей младше 14 лет.
- Идентификационный код: Необходим для проведения любых административных процедур.
- Документ, подтверждающий оплату административного сбора: Квитанция об оплате.
- Документ, удостоверяющий полномочия представителя (если вы действуете через представителя).
- Военно-учетный документ (для военнообязанных).
Способы снятия с регистрации:
Самый распространенный способ. Вы лично подаете документы и заявление о снятии с регистрации. Если вы не можете лично обратиться в ЦНАП, вы можете уполномочить другого человека сделать это за вас. Для несовершеннолетних детей снятие с регистрации осуществляется через законных представителей (родителей, опекунов). Этот способ доступен для невоеннообязанных лиц.
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Процедура снятия с регистрации:
Вы подаете необходимые документы в ЦНАП или заполняете онлайн-заявление на портале "Действие". Сотрудники ЦНАП проверяют предоставленную вами информацию. Ваши данные о снятии с регистрации вносятся в Единый государственный демографический реестр. После завершения процедуры вы получаете подтверждение о снятии с регистрации.
Важно знать:
Обычно услуга предоставляется в день обращения. За снятие с регистрации места жительства взимается административный сбор. После снятия с регистрации по предыдущему месту жительства, вы можете зарегистрироваться по новому месту жительства.
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