Как сохранить прохладу в комнате летом: простые лайфхаки

Приближается лето и вместе с его привлекательностями приходит и жара. Если у вас нет кондиционера на дому, перенос высоких температур может стать вызовом. Однако существуют простые способы, которые помогут вам создать прохладу в квартире. Попробуйте некоторые проверенные советы и убедитесь в их эффективности.

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Закройте окна и жалюзи: Удерживайте окна закрытыми в течение дня, особенно когда солнце ярче. Это предотвращает проникновение горячего воздуха в комнату. Также затягивайте жалюзи или спускайте шторы, чтобы защитить помещение от солнечного тепла. Окна можно открывать только вечером, когда солнце уже скрылось за горизонт; Используйте вентилятор: Использование вентилятора с охлаждающей функцией является лучшим вариантом в жаркую погоду. Если в вентиляторе нет такой функции, поставьте перед ним миску с ледяной водой. Это поможет снизить температуру распространяемого воздуха; Разместите лед или охлажденную воду: Если ваша комната небольшая, расставьте в ней емкости со льдом или глубокие тарелки с охлажденной водой. Через некоторое время температура воздуха в помещении снизится; Используйте мокрые простыни: Повесьте мокрые простыни перед открытым окном или на дверях балкона. Это поможет снизить температуру воздуха, попадающего в помещение, благодаря эффекту охлаждения от испарения; Ограничьте использование бытовых приборов: Посудомоечная машина, стиральная машина и другие бытовые приборы нагреваются при работе и испускают тепло. Попытайтесь ограничить их использование в жару, чтобы избежать дополнительного нагрева помещения; Установите отражательную теплоизоляционную пленку на окна: Этот вариант не только позволит оградить вас от жары, но и сохранить энергию. Такая плёнка недорогая, не влияет на внешний вид окон и не уменьшает освещение в помещении.

Напомним, мы уже писали о японском методе охлаждения тела в жару.

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