Как сохранить сбережения и заработать: украинцам посоветовали эффективные решения

Специалисты советуют украинцам не держать все сбережения на одном гривневом депозите. Лучше распределить средства, часть разместив на краткосрочном вкладе, а другую – на долгосрочном.

При этом оптимально инвестировать до 50% всей суммы. Такой подход позволит не только оградить средства от инфляции, но и обеспечить пассивный доход. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев в комментарии OBOZ.UA.

По его словам, во избежание досрочного расторжения депозита во время его оформления следует учитывать два ключевых момента:

объем свободных финансов;

собственные планы на будущее

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Также банкир отметил, что лучше вкладывать не менее 10 тысяч гривен сроком от 6 месяцев и более. Такой период позволит ощутить реальную прибыль от депозита.

"Для тех клиентов, которые ищут безопасный способ временного хранения средств под надежной банковской защитой, идеально подойдут ультракороткие депозиты. К примеру, это будет актуально для граждан, которые планируют кратковременно сменить место жительства. Вклады на 3–6 месяцев помогут сохранить покупательную способность денег и оставить их в безопасности", – добавил Зам.

В то же время, как отметил эксперт, самые высокие средние процентные ставки банки предлагают для вкладов сроком от 6 до 9 месяцев. При этом учитывая акционные предложения и стартовые бонусы, реальная ставка может превышать базовую на 0,5–1,5 процентного пункта.

Как правильно выбрать депозит

По словам Дмитрия Замотаева, при выборе депозитной программы важно учесть несколько ключевых аспектов, в частности:

возможность пополнения депозита;

возможность ежемесячного получения начисленных процентов;

наличие автоматической пролонгации вклада по истечении срока;

условия и штрафы за досрочное закрытие депозита

"Клиент должен выбирать депозит с такими условиями, которые лучше отвечают его личным финансовым планам. Договор должен быть удобным и понятным для вкладчика", - подчеркнул Замотаев.

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