Как спланировать переезд и сэкономить при этом средства: топ-5 полезных советов

Правильная организация переезда на другое жилье сэкономит вам много усилий, времени и денег. Как сделать его более комфортным подскажет UaPortal.

Планирование

Перед переездом составьте его подробный план. Впишите в него, какие услуги вам нужно дополнительно заказать, перечень вещей, которые должны собрать. Также составьте список задач перед переездом.

Разберитесь с ненужными вещами

Продайте или отдайте вещи, которые не будете забирать с собой. Просмотрите все вещи и определите, какие вам уже не нужны. Если же вещи вообще не пригодны для использования – выбросьте.

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Позаботьтесь об упаковочных материалах

Найдите ящики, коробки и пакеты, которые можно использовать для упаковки вещей. Кроме того, не лишней будет стрейч-пленка, пузырчатая пленка, скотч и маркер, чтобы подписывать коробки.

Закажите перевозку

Если ваш автомобиль маленький или его у вас нет, заранее договоритесь о перевозке ваших вещей и произведите просчет, если будете везти габаритные вещи, например мебель.

Напомним, мы уже писали, как правильно спланировать поездку.

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