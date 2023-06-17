Як спланувати переїзд та зекономити при цьому кошти: топ-5 корисних порад

Правильна організація переїзду на інше житло зекономить вам багато зусиль, часу та грошей. Як зробити його комфортнішим підкаже UaPortal.

Планування

Перед переїздом складіть його детальний план. Впишіть у нього, які саме послуги вам потрібно додатково замовити, перелік речей, які маєте зібрати. Також складіть список завдань перед переїздом.

Розберіться з непотрібними речами

Продайте чи віддайте речі, які не будете забирати з собою. Передивіться усі речі та визначте, які вам вже не потрібні. Якщо ж речі взагалі не придатні до використання – викиньте.

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Подбайте про упакувальні матеріали

Знайдіть ящики, коробки та пакети, які ви зможете використати для пакування речей. Крім того, не зайвою буде стрейч-плівка, бульбашкова плівка, скотч та маркер, щоб підписувати коробки.

Замовте перевезення

Якщо ваше авто замале або його у вас немає, заздалегідь домовтесь про перевезення ваших речей та зробіть прорахунок, якщо везтиме габаритні речі, наприклад меблі.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно спланувати поїздку.

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