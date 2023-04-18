Как сушить волосы, чтобы они не пушились: простые советы

Как высушить волосы, чтобы они не распушились

Часто мы делаем различные манипуляции с волосами, которые могут причинить ему вред. Одним из таких последствий являются взъерошенные пряди, которые начинают пушиться. Это может быть вызвано несколькими причинами, такими как недостаточное увлажнение, частое использование фена и утюжка без термозащиты, химические завивки, а также осветление и окрашивание волос, которые могут сделать его тонким и ослабленным.

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Чтобы избежать пушистости волос, можно предпринять несколько простых шагов:

Сушите волосы теплой струей воздуха, чередуя их с холодной. Это поможет закрепить кутикулу волос и избежать пересушивания; Используйте шампунь, предназначенный для сухих волос, желательно с кератином в составе. Это поможет обеспечить дополнительное увлажнение волос; Используйте кондиционер при каждом мытье головы, чтобы смягчить структуру волос и предотвратить пересушивание; Не забывайте использовать масло для волос, которое обеспечит ему дополнительное увлажнение; Используйте термозащиту перед сушкой феном или выравниванием утюгом. Это средство создает защитную пленку на волосах, которая не позволяет влаге испаряться, а волосам – становиться тонким и ослабленным; Замените пластиковые и металлические расчески на деревянную расческу; Также используйте смягчающие и увлажняющие маски для волос. Такие средства будут способствовать накоплению питательных веществ в прядях, а также будут предотвращать появление пушистости.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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