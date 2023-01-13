Как сварить манную кашу, чтобы не было комочков: лайфхак от шеф-поваров

Манная каша многим знакома с детства. Но очень часто малыши отказываются есть кашу из-за комочков.

Можно ли сварить манную кашу без комочков? Кулинары отмечают, что можно достичь идеальной структуры в манной каше. Как это сделать, рассказываем дальше.

Главной причиной, по которой в каше образуются комочки – есть температура варки. Согласно рекомендациям поваров и хозяек на разных сайтах, ни в коем случае нельзя добавлять крупу в кипящее молоко.

Как правильно сварить манную кашу без комочков

Возьмите кастрюлю с толстым дном и налейте около 800 мл молока, поставьте на огонь.

Тем временем в одной стакане холодного молока разведите манную крупу (6-7 столовых ложек). В этом состоянии комочек не будет образовываться.

Когда молоко закипит, убавьте огонь до минимума, и помешивая, добавьте к горячему молоку стакан разведенной манной крупы.

Тщательно перемешивайте кашу, добавьте сахар (можно 2 ст. ложки) и щепотку соли.

Варите кашу на небольшом огне приблизительно 4-5 минут.

Выключите огонь, добавьте в кашу масло и помешивайте еще 1 минуту.

Вкусная манная каша готова.

Чем полезна манная каша

В составе крупы есть полезные углеводы и легко усваиваемый белок. Блюда из манной каши быстро перевариваются, снабжают организм энергией на целый день. Эту кашу часто включают в лечебные диеты при гастрите, панкреатите и других заболеваниях пищеварительной системы.

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