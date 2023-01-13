Як зварити манну кашу, щоб не було грудочок: лайфхак від шеф-кухарів

Манна каша багатьом знайома з дитинства. Та дуже часто малюки відмовляються їсти кашу через грудочки.

Чи можна зварити манну кашу без грудочок? Кулінари зазначають, що можна досягти ідеальної структури в манній каші. Як це зробити, розповідаємо далі.

Головною причиною, через яку в каші утворюються грудочки - є температура варіння. Згідно з рекомендаціями кухарів та господинь на різних сайтах, в жодному разі не можна додавати крупу в кипляче молоко.

Як правильно зварити манну кашу без грудочок

Візьміть каструлю з товстим дном та налийте приблизно 800 мл молока, поставте на вогонь.

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Тим часом в одному стакані холодного молока розведіть манну крупу (6-7 столових ложок). В цьому стані грудочок не буде утворюватися.

Коли молоко закипіть, зменште вогонь до мінімуму, та помішуючи, додайте до гарячого молока стакан розведеної манної крупи.

Ретельно перемішуйте кашу, додайте цукор (можна 2 ст.ложки) та дрібку солі.

Варіть кашу на маленькому вогні приблизно 4-5 хвилин.

Вимкніть вогонь та додайте в кашу масло і помішуйте ще 1 хвилину.

Смачна манна каша готова.

Чим корисна манна каша

У складі крупи є корисні вуглеводи і білок, що легко засвоюється. Страви з манної каші швидко перетравлюються, забезпечують організм енергією на цілий день. Цю кашу часто включають до лікувальних дієт при гастриті, панкреатиті та інших захворюваннях травної системи.

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