Как сварить супер-красный борщ: положите один секретный ингредиент (видео)

Украинский борщ должен быть густым и красным. Цвет борща часто не удается и блюдо выглядит не так привлекательно.

Чтобы блюдо не было "бледным", есть один секретный ингредиент, который опытные повара добавляют во время варки борща. Он стабилизирует цвет и борщ будет супер-красным.

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Как отмечают авторы канала "Наши бесаги", свекольные пигменты любят кислоту и в ней эти пигменты лучше проявляются и держат цвет в борще.

Поэтому во время варки борща следует добавлять либо натертый помидор, либо немного лимонного сока. Можно добавить лимонную кислоту или уксус. Однако лучше всего добавлять квашеный помидор.

Этот ингредиент добавляют в зажарку, которую вливают в борщ в конце приготовления. Помидор чистят от кожуры и натирают на терке. Затем выкладывают в сковороду, где вы зажариваете для борща лук, морковь и свеклу.

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