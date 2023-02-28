Как убирать пыль, чтобы она снова не оседала на мебели: простой лайфхак

Что делать, чтобы пыль не садилась на мебели

Пыль в квартире значительно портит внешний вид помещения, а также вредна для здоровья. Чтобы всегда дышать свежим и чистым воздухом, особенно если дома есть дети, следует знать несколько советов от опытных хозяек.

Для уборки пыли лучше всего использовать тряпки из микрофибры или щетки. Они притягивают мелкие частицы грязи с помощью электростатических свойств. В то же время перьевые метелочки и тряпки из обычной ткани просто опрокидывают пыль. Но если у вас нет микрофибровой тряпки – можно немного смочить обычную.

Читайте также: Как почистить батареи от пыли и увеличить их теплоотдачу

Избавиться от пыли в большинстве случаев можно только с помощью чистой воды и увлажненной тряпки. Чтобы поверхности отталкивали частицы пыли и меньше оседал на мебели, самое простое и эффективное решение это приобрести в магазине специальные средства, такие как полироль.

Но добиться этого результата можно и с помощью подручных средств. Для этого разведите в воде немного бельевого кондиционера, слегка намочите им тряпку или рассейте на поверхность и протрите. Чтобы очистить стеклянные поверхности, используйте раствор воды и уксуса или те же специальные средства для очистки стекла.

Начинать уборку пыли следует с верхних поверхностей, чтобы пыль не падала на уже очищенную мебель внизу. Тряпки, которые используете для уборки, нужно постоянно мыть или менять на новые, они должны быть чистыми.

Ранее мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!