Как убрать ржавчину из металлических инструментов с помощью картофеля и лимона: 5 неожиданных средств

Металлические предметы, среди которых ножи и ножницы, садовые инструменты, автомобильные инструменты могут подвергаться коррозии металла. Если на таких предметах появилась первая ржавчина – нужно избавиться от нее как можно быстрее.

Не обязательно для этого покупать специальные средства. Специалисты рекомендуют экономные лайфхаки, которые помогут привести ваши металлические предметы в порядок.

Уксус

Поместите металлические предметы в уксус на несколько минут. Присмотритесь к металлическим поверхностям, ржавчина должна начинать отходить. Снимите жесткой губкой или металлической мочалкой. Если ржавчина очень сильная, попробуйте замочить эти предметы в емкости и уксусе на ночь.

Сода

Пищевая сода не только помощник для кулинаров, но поможет даже в бытовых делах. Для того чтобы удалить ржавчину, нужно смешать пищевую соду с водой в виде пасты и нанести на поврежденные ржавчиной предметы. Если она не постепенно счистилась, процедуру можно повторить.

Лимон и соль

Насыпьте соль на ржавый металл, а сверху полейте свежевыжатым соком лимона. Оставьте на два часа. Возьмите кожицу лимона и пройдите по металлу, а затем смойте ржавчину с помощью губки для мытья посуды.

Картофель

Этот любимый овощ оказался необычным средством для удаления ржавчины. Дело в том, что молодой картофель имеет щавелевую кислоту, которая поможет нам привести металлические предметы в хорошее состояние. Разрежьте картофель на две части и добавьте щепотку соли. Таким образом, вся влага, а значит кислота, поднимется наружу. Остается только натереть ржавые предметы такой картофелей и оставить на 15 минут.

Жидкость для чистки унитазов

Щелочные компоненты, которыми богаты средства для очистки сантехники, прекрасно справляются с ржавчиной. Налейте в небольшую емкость чистящее средство и опустите в него инструмент. Через несколько часов от ржавчины не останется и следа!

Чтобы ржавчина больше не появлялась, нужно следить за следующими вещами :

после работы тщательно просушите металлические инструменты. Если нужно, протрите их салфеткой.

автомобильные и садовые инструменты можно смазывать маслом для металла.

храните их в сухом помещении.

на первом этапе можно попытаться удалить точки ржавчины наждачной бумагой.

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