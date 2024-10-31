Как участнику боевых действий получить земельный участок от государства

Украинское законодательство предусматривает ряд льгот для участников боевых действий, среди которых право на первоочередное получение земельного участка. Такая возможность доступна тем, кто еще не воспользовался правом на безвозмездное получение земли и имеет соответствующие подтверждающие документы об участии в боевых действиях.

Государство определило четкие нормы по размерам участков для разных нужд. Так, для садоводства можно получить до 0,12 гектара, а для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров. Размер участка под жилищное строительство зависит от типа населенного пункта: в селах можно претендовать на 0,25 гектара, в поселках – на 0,15 гектара, а в городах – на 0,10 гектара. Для дачного строительства предусмотрены участки размером до 0,10 гектара. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Процедура получения земли начинается с подачи ходатайства в соответствующий орган исполнительной власти или местного самоуправления. В документе необходимо указать желаемое местоположение участка, его целевое назначение и приблизительные размеры. В течение месяца после ходатайства орган власти должен предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства или обоснованный отказ.

Следующий этап – разработка проекта землеустройства, которую осуществляют лицензированные землеустроительные организации. Важным требованием обязательное согласование проекта с территориальным органом Госземагентства Украины. Если участок расположен в пределах населенного пункта или на нем планируется строительство, необходимо дополнительное согласование с органами градостроительства и архитектуры районной государственной администрации.

Получение земельного участка – это одноразовая возможность, поэтому важно ответственно подойти к выбору его расположения и целевого назначения. Такая государственная поддержка направлена на обеспечение социальной защиты участников боевых действий и семей.

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