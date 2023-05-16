Как удалить накипь из утюга: 3 эффективных способа

Как почистить утюг от накипи - как чистить утюг

Неприятно, когда утюг оставляет следы, почти "меловы", на только что выстиранном белье. Все потому, что утюг следует регулярно очищать от накипи.

Процесс удаления известкового налета достаточно прост. Издание Sante+ поделилось краткими инструкциями, как это сделать без особого труда.

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Рекомендуется очищать утюг от накипи каждые один-четыре месяца в зависимости от частоты использования. Если ваш прибор имеет хотя бы один признак, то это свидетельствует, что точно время:

Утюг оставляет следы минеральных отложений или известняка на вашей одежде. Оставляет липкий след на белье. Утюг плохо скользит. Остаются темные следы на белье.

Для чистки утюга можете взять обычные ингредиенты на каждой кухне.

1. Белый уксус

Налейте 1 часть белого уксуса в ровную часть воды в резервуар для воды. Последний должен быть заполнен на треть преимущества.

Включите утюг в режим отпаривания.

Дайте пару выполнять свою работу в течение 5 или 10 минут.

Весь уксус должен улетучиться.

Затем заполните устройство свежей водой, включите его снова, и это должно смыть все остатки минеральных отложений и уксуса.

Для протирания утюга используйте старое полотенце или мягкую ткань. Однако по возможности просмотрите инструкции, поскольку в некоторых случаях белый уксус не рекомендуется.

Некоторые утюги имеют функцию защиты от накипи. Если ваш прибор имеет такую функцию самоочистки, то идеально, используйте его регулярно, следуя инструкциям изготовителя.

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2. Пищевая сода

Этот простой ингредиент используйте, чтобы уничтожить грязь и накипь, которая уже успел осесть на подошве утюга.

Смешайте 2 столовых ложки пищевой соды и 1 столовую ложку воды, чтобы образовалась паста.

Паста наносится на подошву утюга, склонную к загрязнению или налету.

Затем используйте щетку с мягкой щетиной или зубную щетку, чтобы почистить подошву.

Смойте теплой водой и протрите насухо чистой тканью.

3. Газета и соль

Не менее хорошим трюком является очищение грязи на подошве утюга с помощью газеты и соли. Для этого делайте следующее:

Положите газету или две на гладильную доску. Настройте утюг на самый горячий уровень. Щедро посыпьте газету солью. Проведите утюгом по соли круговыми движениями. Дайте остыть. Удалите соль и грязь чистой влажной тканью.

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Напомним, что стиральная машина – один из самых важных бытовых приборов в доме. Чтобы она долго служила, важно своевременно и качественно ее очищать.

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