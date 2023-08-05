Как удалить плесень и неприятный запах из шкафов и гардеробов

Как вывести плесень и избавиться от плохого запаха в шкафу и комоде

Затхлый запах, иногда появляющийся даже в самых идеальных хозяйках в шкафах с одеждой или домашним текстилем, может быть достаточно неприятным и требует решения. Часто причиной такого запаха является высокая влажность, неадекватное проветривание и недостаточное высушивание после стирки.

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Если запах затхлости въедается в одежду, его часто приходится снова стирать. Однако, существует простое средство, которое может помочь решить эту проблему, и оно доступно в аптеке, пишет Телеграф.

Для борьбы со смрадом в шкафу, рекомендуется приобрести перекись водорода. Первоначально необходимо освободить шкаф от всех вещей. Затем смочить тряпку перекисью водорода и тщательно протереть все полки и ящики внутри шкафа. После этого, дайте шкафу хорошо просохнуть перед тем, как разложить все вещи на свои места.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, следует обращать внимание на некоторые простые советы. Регулярно перестирать и хорошо высушивать одежду, а также оставлять иногда открытыми дверцы шкафа, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха внутри. Эти простые шаги помогут избежать появления неприятного запаха в вашем шкафу и сохранить вашу одежду свежей и приятной на вид.

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