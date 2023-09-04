Как ухаживать за гортензиями, чтобы они пережили зиму: советы садоводов

Молодые, нежные почки гортензии образуются в конце лета, а затем должны продержаться в любую зимнюю погоду. Если холодные ветры, минусовые температуры и циклы заморозков и оттаивания повредят эти бутоны, скорее всего следующей весной или летом растение не расцветет.

Садоводы объяснили, что дополнительный уход за гортензиями поможет увеличить их цветение. Об этом сообщает Better Homes & Gardens.

Узнайте свой тип гортензии

Первым шагом в планировании зимнего ухода является хорошее представление о том, какой вид гортензии вы выращиваете. Если ваша гортензия не цветет весной, а цветет исключительно в середине или в конце лета, скорее всего, это гортензия гладкая или метельчатая.

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Эти сорта выпускают цветочные почки весной. Они редко нуждаются в дополнительном уходе зимой. Гортензии, которые цветут весной и в начале лета, скорее всего, крупнолистые или дуболистые.

Эти гортензии распускаются из цветочных почек, созданных прошлым летом или осенью. Если сильный холод или сухие зимние ветры являются проблемой, подумайте о добавлении некоторой зимней защиты вокруг этих весенне-летних цветущих кустов.

Мульча

Самый простой способ – насыпать измельченные листья или мульчу из коры вокруг основания растения. Положите мульчу после того, как земля промерзнет, и оголите растения весной, когда температура начнет держаться выше нуля.

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Хорошо полейте растения

Как и все деревья, кустарники и многолетние растения, гортензии лучше зимуют, когда они полностью увлажнены. Несколько раз осенью обильно полейте гортензии. Зимние ветры могут быстро высушить гортензию. Достаточное количество влаги осенью поможет стеблям выдержать морозные порывы воздуха.

Не нужно производить обрезку

Если вы обрезаете растения осенью или зимой, вы можете ошибочно удалить цветочные почки на следующий год у крупнолистных и дуболистных гортензий. Оставив старые головки цветов на растениях, вы также добавите интерес зимнему пейзажу.

Внесите внутрь гортензии в горшках

Гортензии в горшках лучше зимуют в гараже или подвале, где температура остается прохладной, но не слишком. Растения впадут в состояние покоя, но вам все равно придется время от времени поливать горшки примерно раз в месяц, чтобы поддерживать влажность корней, до весны.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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