Как ухаживать за помидорами, чтобы они не стали водянистыми: полезные советы

Настоящие вкусные и аппетитные помидоры оказываются не столь простыми в выращивании, как бы могло показаться на первый взгляд. Некоторые огородники сталкиваются с проблемой водянистых и невкусных плодов, которые далеки от идеального яркого вкуса.

О том, как правильно выращивать вкусные помидоры рассказали в ProstoWay. Наиболее распространенной причиной водянистых помидоров является неправильный полив огородных культур. Оказывается, что чрезмерная влага в почве может серьезно навредить растениям. Избыточный полив может привести к тому, что растения столкнутся с водянистостью, а плоды станут невкусными и неаппетитными.

Читайте также: Дачники объяснили, как помочь зеленым помидорам лучше "созреть"

Специалисты отмечают, что правильный полив является ключевым для получения вкусных и качественных помидоров. Рекомендуется производить полив только один или максимум дважды в неделю. При этом объем воды также важен – на разных этапах развития растения требуется разное количество влаги.

В первые этапы роста растению необходимо приходиться по четыре литра воды, в период цветения хватит одного-двух, а при формировании плодов – трех-пяти литров.

Также следует учитывать погодные условия. В дождливый период рекомендуется снизить объем полива, а в жаркие дни можно увеличить его. Необходимо также избегать обильного полива, если почва долгое время оставалась сухой.

Если растение испытало дефицит влаги из-за недостаточного полива, то важно увеличивать объем полива постепенно, чтобы избежать риска трескания плодов и их водянистости.

Напомним, ранее мы рассказывали о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !