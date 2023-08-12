Як доглядати за помідорами, аби вони не стали водянистими: корисні поради

Справжні смачні та апетитні помідори виявляються не такими простими у вирощуванні, як би могло здатися на перший погляд. Деякі городники стикаються з проблемою водянистих та несмачних плодів, які далекі від ідеального яскравого смаку.

Про те, як правильно вирощувати смачні помідори розповіли в ProstoWay. Найпоширенішою причиною водянистих помідорів є неправильний полив городніх культур. Виявляється, що надмірна волога в ґрунті може серйозно нашкодити рослинам. Надлишковий полив може призвести до того, що рослини зіткнуться з водянистістю, а плоди стануть несмачними та неапетитними.

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Спеціалісти наголошують, що правильний полив є ключовим для отримання смачних та якісних помідорів. Рекомендується проводити полив лише один або максимум двічі на тиждень. При цьому обсяг води також важливий – на різних етапах розвитку рослини потрібна різна кількість вологи.

В перші етапи росту рослині необхідно припадати по чотири літри води, в період цвітіння вистачить одного-двох, а під час формування плодів – трьох-п'яти літрів.

Також варто враховувати погодні умови. У дощовий період рекомендується зменшити обсяг поливу, а в спекотні дні можна збільшити його. Необхідно також уникати рясного поливу, якщо ґрунт довгий час залишався сухим.

Якщо рослина зазнала дефіциту вологи через недостатній полив, то важливо збільшувати обсяг поливу поступово, щоб уникнути ризику тріскання плодів та їх водянистості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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