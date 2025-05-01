Как украинцам подать заявку на грантовую помощь от Германии и кто имеет на нее право

В Украине запущена уникальная программа переобучения в строительной сфере, ориентированная на женщин со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Участницы программы смогут не только получить новую профессию, но и получить грантовую поддержку для развития собственного дела.

Об этом сообщают представители благотворительного фонда "Бок о бок". Учебная инициатива, реализуемая в Днепре при финансовой поддержке немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe, предлагает комплексный подход к профессиональной переквалификации:

Полностью бесплатное обучение

Короткий срок обучения — всего три месяца

Гибкий график занятий, адаптированный под нужды участниц

Практические занятия на реальных строительных объектах

Обеспечение современным оборудованием и качественными материалами для обучения

Транспортная стипендия для покрытия расходов на проезд

Предоставление места жительства в общежитии (при необходимости)

Помощь по трудоустройству после завершения курса

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Грантовая поддержка

Особенностью программы является возможность получения гранта для создания или развития собственного бизнеса в строительной отрасли. Это позволит участникам не только получить практические навыки, но и создать стабильный источник дохода.

Как присоединиться к программе

Украинки со статусом ВПЛ могут зарегистрироваться на следующий учебный курс в Днепре, позвонив по номерам:

050 336 0570

066 389 0205

"Присоединяйтесь к изменениям! Превратите вызовы в возможности и создайте собственный успешный путь в строительной сфере!" — призывают организаторы программы.

Инициатива реализуется при финансировании немецкого благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe, поддерживающего гуманитарные проекты в Украине.

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