Как украинцам увеличить свою пенсию: в ПФУ назвали условие

Украинцы могут значительно повысить размер своей будущей пенсии, если продолжат работу после достижения пенсионного возраста. Государство заинтересовано в более позднем выходе граждан на заслуженный отдых, поэтому предусмотрело доплаты за каждый дополнительный год работы.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), украинцы имеют возможность оформить пенсию в 60, 63 или 65 лет. Однако те, кто откладывает этот момент, получают повышенные выплаты.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо заранее сообщить о своем решении Пенсионному фонду. В случае отсутствия такого обращения пенсия может быть назначена автоматически, поскольку в Реестре застрахованных лиц хранится информация о страховом стаже, и начисление производится со дня достижения соответствующего возраста.

Для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту, но продолжает работать, выплаты рассчитываются с учетом страхового стажа на момент обращения за их назначением.

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Размер надбавки зависит от периода отсрочки:

0,5% за каждый месяц после достижения пенсионного возраста, если задержка менее 60 месяцев (пять лет).

после достижения пенсионного возраста, если задержка менее 60 месяцев (пять лет). 0,75% за каждый месяц в случае отсрочки более чем на 60 месяцев.

При этом неполные месяцы страхового стажа в расчет не включаются.

Однако увеличение пенсии не предусмотрено, если гражданин уже получает выплаты по другому закону, получал пенсию раньше или имеет пенсию в другом государстве.

Напомним, ранее мы говорили, что в Украине предлагают более 50 тысяч гривен за работу без опыта.

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