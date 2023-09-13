Как ускорить рост волос: трихологи дали 5 действенных советов

Многие мечтают о густой и красивой шевелюре. Однако процесс роста волос – это сложный и зависит от многочисленных факторов, таких как генетика, образ жизни и состояние здоровья.

Об этом пишет Ukr.media.

Первым шагом для лучшего понимания процесса роста волос является изучение физиологии волосяных фолликулов. Волосяные фолликулы – это маленькие ячейки, расположенные под кожей, из которых волосы растут. Каждый фолликул имеет свой цикл роста, состоящий из трех фаз: анагеновой (фаза активного роста), катагеновой (фаза перехода) и телогеновой (фаза покоя). Важно отметить, что каждый волосяной фолликул находится в разных фазах своего цикла, поэтому рост волос – это непрерывный процесс.

Есть бессчетные мифы о том, как ускорить рост волос. Однако мало что из них подтверждено научными исследованиями. К примеру, частые посещения парикмахера не влияют непосредственно на рост волос. Оно растет из фолликулов, а не из кончиков, поэтому стрижка не влияет на скорость роста волос. Однако регулярная стрижка может помочь сохранить здоровье волос, предотвращая появление секущихся кончиков.

Питание также играет немаловажную роль в росте волос. Волосяные фолликулы нуждаются в определенных питательных веществах, таких как белки, железо, цинк и витамины группы В. Отсутствие этих веществ может привести к ослаблению волос и замедлению его роста. Поэтому важно иметь сбалансированную диету, которая включает в себя разнообразные продукты, богатые необходимыми питательными веществами.

Также есть некие научно обоснованные способы, которые могут помочь ускорить рост волос. Например, массаж кожи головы может стимулировать кровообращение и повышать поставки питательных веществ в волосяные фолликулы. Исследования показали, что регулярный массаж кожи головы может ускорить рост волос.

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Также некоторые исследования указывают на то, что некоторые ингредиенты в шампунях и кондиционерах могут способствовать росту волос. Например, миноксидил – активный компонент, который может стимулировать рост волос. Однако важно отметить, что такие продукты должны использоваться под наблюдением врача и только при необходимости.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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