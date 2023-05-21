Как устранить засор в трубах: шесть безопасных средств без "химии"

Как почистить трубы от засорения - что делать, если забились трубы на кухне и в ванной

Засоренные трубы – беда, мучающая большинство домов. На кухне или в ванной комнате волосы, жир и остатки пищи накапливаются, пока они не забивают трубы, не говоря уже о неприятных запахах.

Если многие из вас страдают от этого неудобства, знайте, что вам больше не нужно прибегать к химическим веществам, чтобы его устранить. Есть для вас действенные советы вместе с Sante Plus.

Читайте также: Попробуйте картошку: четыре способа отбелить пожелтевший пластик выключателя и розетки

1. кипяток

Горячая вода может помочь прочистить канализацию. Вскипятите столько воды, сколько сможет вместить ваш чайник. Затем медленно вылейте воду в канализацию в два или три этапа.

Таким образом, ваши стоки освободятся от засоров и неприятных запахов. Повторное использование этой техники кипячения воды может повредить трубы из ПВХ, которые не выдерживают слишком высокой температуры.

2. Пищевая сода и белый уксус

Благодаря пищевой соде и белому уксусу можно преодолеть стойкие засоры в трубах.

Вылейте ⅓ стакана пищевой соды и ⅓ стакана белого уксуса прямо в канализацию.

Закройте дренаж и дайте ему постоять около тридцати минут.

Затем обильно залить горячей водой.

Для стойких засоров повторите операцию несколько раз, если необходимо.

3. Кристаллы соды

Кристаллы соды – отличная альтернатива пищевой соде. Если пищевая сода не возымела действия, вы можете сделать по-другому.

В два литра кипятка добавьте 100 г кристаллов соды.

Перемешайте, а затем залейте раствор прямо в трубы.

Оставьте на несколько часов или даже на ночь.

Смойте водой из-под крана.

Читайте также: Убрать неприятный запах из пылесоса поможет то, что есть в каждом доме: как это работает

4. Натуральное средство для мытья посуды

Жидкость для мытья посуды – еще один очень мощный ингредиент для решения проблемы забитых труб.

В кастрюлю с кипящей водой добавьте две столовые ложки натурального моющего средства.

Медленно вылейте смесь в канализацию.

Этот трюк поможет удалить засор из ваших труб. Поскольку эти два ингредиента возвращают пробки в жидкое состояние, а затем выводят их из канализации через трубы. Такую профилактическую очистку рекомендуется проводить раз в неделю.

5. Кофейная гуща

Кофейная гуща действует как абразив, удаляя грязь из стенок ваших труб, облегчая течение. Вот процесс, которого следует придерживаться:

Вылейте чашку кофейной гущи прямо в ушибленную канализацию.

Добавьте 1 л кипятка.

6. Лимонный сок

Лимонная кислота может преодолеть засор в трубах. Как действовать:

Вылейте пол стакана пищевой соды, а затем пол стакана лимонного сока прямо в канализацию.

Заткните сливную пробку и оставьте на час.

Налейте кастрюлю кипятка, чтобы промыть.

Читайте также: Забудете о бактериях: как чистить и дезинфицировать унитаз чесноком

Напомним, что стиральная машина – один из самых важных бытовых приборов в доме. Чтобы она долго служила, важно своевременно и качественно ее очищать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!